Il commento

Cornigliano, da M5s solidarietà alla Salis per lo striscione satirico: “No agli attacchi personali”

"Genova ha bisogno di soluzioni condivise e di un confronto civile, non di provocazioni che rischiano di alzare il livello dello scontro"

Cornigliano, tensione alle stelle alla manifestazione contro il forno elettrico

Genova. “La satira va bene, a patto che non travalichi il buon gusto. Lo striscione esposto oggi alla manifestazione contro il forno elettrico ha superato quel limite. Come M5S ricordiamo agli autori che la sindaca non è solo la prima cittadina di Genova, ma anche una mamma. Siamo solidali con Silvia Salis e auspichiamo che chi dissente o manifesta contro un progetto o un’idea – diritto che difenderemo sempre in tutte le sedi – sappia però in futuro misurare i toni, evitando di trasformare un legittimo confronto democratico in un attacco personale”.

Così, i portavoce del Movimento 5 Stelle Genova e Liguria a margine delle manifestazioni odierne. “Le battaglie politiche – aggiungono – si combattono con le idee e con il rispetto reciproco. È giusto che i cittadini facciano sentire la loro voce, ma è altrettanto giusto che lo facciano senza scadere nell’insulto. Genova ha bisogno di soluzioni condivise e di un confronto civile, non di provocazioni che rischiano di alzare il livello dello scontro”.

