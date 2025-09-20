  • News24
Bilancio

Controlli della polizia tra Sampierdarena e San Teodoro: multato circolo culturale

Complessivamente sono state identificate 145 persone ed effettuati quattro posti di controllo

polizia notte

Genova. Controlli della Polizia di Stato di Genova la notte scorsa nella zona del Municipio Centro Ovest su bar e circoli.

Ai controlli hanno partecipato personale della Divisione P.A.S., del Commissariato Prè, un’unità cinofila, operatori dell’R.P.C. Liguria, del Reparto Sicurezza Urbana – Commercio della Polizia Locale e i vigili del fuoco.

Nel primo esercizio controllato, un’associazione culturale di via Venezia, il titolare è stato sanzionato per diverse irregolarità tra cui la mancanza di dispositivi di rilevazione del tasso alcolemico, l’omessa esposizione dell’orario d’esercizio, la violazione al divieto di fumare all’interno del circolo, la presenza di estintori con revisione scaduta e l’uscita di sicurezza non completamente fruibile poiché ostruita da un elettrodomestico e da una serranda in parte abbassata.

Controllato anche un noto locale ubicato in piazzale Iqbal Masih senza che venissero riscontrate violazioni ed irregolarità.

Il servizio è proseguito con la verifica del rispetto della normativa vigente circa la somministrazione di bevande alcoliche da parte dei locali della zona dopo le ore 3, e anche in questo caso non sono state registrate violazioni. Complessivamente sono state identificate 145 persone ed effettuati 4 posti di controllo.

