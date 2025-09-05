Controlli in market e bar del centro storico, multe e chiusure

Genova. Mercoledì si è svolta un’operazione interforze che ha visto impegnati il Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Commercio della Polizia Locale e gli ispettori dell’Igiene degli alimenti di origine animale della Asl 3 genovese.
L’attività, inserita nel programma dei controlli ordinari, è stata pianificata per verificare il rispetto delle norme commerciali e igienico-sanitarie nel centro storico cittadino, concentrandosi in particolare nelle aree di Prè e Maddalena.
Nel corso delle verifiche, tre esercizi di vicinato alimentare sono risultati non conformi alla normativa amministrativa di settore e sono stati sanzionati dalla Polizia Locale. Per le stesse attività, gli ispettori di ASL3, nell’ambito delle proprie competenze, hanno riscontrato gravi carenze igienico-alimentari tali da imporne l’immediata chiusura, al fine di salvaguardare la salute pubblica.
“Questa operazione rappresenta un esempio concreto di come il lavoro congiunto tra Polizia Locale e ASL3 possa produrre risultati immediati e tangibili per la comunità. I controlli effettuati durante l’operazione del 3 settembre hanno permesso non solo di far rispettare le norme amministrative, ma soprattutto di prevenire rischi per la salute pubblica, intervenendo con tempestività dove sono emerse gravi irregolarità”, ha detto Arianna Viscogliosi, assessora a Sicurezza e Polizia Locale.
