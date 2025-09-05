Controlli in market e bar del centro storico, multe e chiusure

Genova. Mercoledì si è svolta un’operazione interforze che ha visto impegnati il Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Commercio della Polizia Locale e gli ispettori dell’Igiene degli alimenti di origine animale della Asl 3 genovese.

L’attività, inserita nel programma dei controlli ordinari, è stata pianificata per verificare il rispetto delle norme commerciali e igienico-sanitarie nel centro storico cittadino, concentrandosi in particolare nelle aree di Prè e Maddalena.

Nel corso delle verifiche, tre esercizi di vicinato alimentare sono risultati non conformi alla normativa amministrativa di settore e sono stati sanzionati dalla Polizia Locale. Per le stesse attività, gli ispettori di ASL3, nell’ambito delle proprie competenze, hanno riscontrato gravi carenze igienico-alimentari tali da imporne l’immediata chiusura, al fine di salvaguardare la salute pubblica.