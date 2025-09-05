  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Operazione

Controlli in market e bar del centro storico, multe e chiusure

L'attività è stata pianificata per verificare il rispetto delle norme commerciali e igienico-sanitarie nelle aree di Prè e Maddalena

polizia locale genova, vigili
Genova. Mercoledì si è svolta un’operazione interforze che ha visto impegnati il Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Commercio della Polizia Locale e gli ispettori dell’Igiene degli alimenti di origine animale della Asl 3 genovese.
L’attività, inserita nel programma dei controlli ordinari, è stata pianificata per verificare il rispetto delle norme commerciali e igienico-sanitarie nel centro storico cittadino, concentrandosi in particolare nelle aree di Prè e Maddalena.
Nel corso delle verifiche, tre esercizi di vicinato alimentare sono risultati non conformi alla normativa amministrativa di settore e sono stati sanzionati dalla Polizia Locale. Per le stesse attività, gli ispettori di ASL3, nell’ambito delle proprie competenze, hanno riscontrato gravi carenze igienico-alimentari tali da imporne l’immediata chiusura, al fine di salvaguardare la salute pubblica.

“Questa operazione rappresenta un esempio concreto di come il lavoro congiunto tra Polizia Locale e ASL3 possa produrre risultati immediati e tangibili per la comunità. I controlli effettuati durante l’operazione del 3 settembre hanno permesso non solo di far rispettare le norme amministrative, ma soprattutto di prevenire rischi per la salute pubblica, intervenendo con tempestività dove sono emerse gravi irregolarità”, ha detto Arianna Viscogliosi, assessora a Sicurezza e Polizia Locale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.