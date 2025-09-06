Controlli dei carabinieri tra centro storico, Darsena e Sampierdarena: sei arresti e quattro denunciati

Genova. Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova tra la giornata e la nottata di ieri in particolare in centro storico, nella zona del porto antico, nella Darsena ed a Sampierdarena. Al termine delle attività, nella quale sono state identificate 150 persone, i militari dell’Arma hanno effettuato 6 arresti e 4 denunce.

In particolare i militari della Compagnia Genova Centro hanno arrestato un 20enne senegalese per spaccio dopo averlo sorpreso a cedere dosi di crack ad un 36enne cingalese. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati 150 euro ritenuti provento di precedenti cessioni. Inoltre è stato trovato e arrestato un ecuadoriano 36enne su ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria: deve scontare una pena di oltre tre anni di reclusione per rapina ed evasione.

Arrestato e portato nel carcere di Marassi, dove dovrà scontare 4 mesi, un gambiano 33enne in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per rapina e resistenza.

Un nord africano 22enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Maddalena per rapina: lo scorso luglio aveva spinto e strappato una collana d’oro dal collo di una passante in piazza Banchi. Le indagini svolte in seguito alla denuncia sporta dalla vittima, hanno permesso ai militari di identificarlo.

Arrestato anche un italiano 60enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo dovrà scontare 5 mesi di reclusione per un tentato omicidio commesso a Genova nel 2022.

I Carabinieri di San Fruttuoso hanno arrestato e portato in carcere un romeno 47enne già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in esecuzione del provvedimento di sospensione di misura alternativa.

Infine i Carabinieri di Sampierdarena hanno denunciato quattro nord africani 30enni per invasione di edifici, poiché occupavano abusivamente un’abitazione.