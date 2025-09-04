Ancora controlli in Darsena dopo gli esposti, sei persone in Questura

Genova. La Polizia di Stato di Genova, nella prima mattinata di ieri, ha predisposto un servizio straordinario mirato di controllo del territorio nel centro storico per verificare gli esposti dei cittadini e delle associazioni che lamentano le situazioni di degrado tra la Darsena e la zona di Gramsci-Prè.

L’U.P.G.S.P. ha coordinato l’attività con cinque equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, il team cinofili antidroga e una pattuglia Quarto Gamma.

Gli agenti, durante i controlli effettuati lungo la passerella in legno e in prossimità degli esercizi commerciali e delle reti dei pescatori, hanno identificato sei uomini nordafricani tutti risultati irregolari sul territorio, le cui posizioni sono state vagliate amministrativamente dall’Ufficio Immigrazione.

Uno di loro è risultato un minorenne senegalese di 17 anni, è stato affidato ai servizi sociali. I controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono stati estesi poi anche in via Gramsci, con particolare attenzione agli shop H24 e la fermata metro della Darsena.