Bilancio

Operazione “Alto Impatto” in centro storico: due arresti, locali chiusi e oltre 20mila euro di sanzioni

In totale sono stati impiegati 108 operatori, che hanno battuto le vie e le piazze più sensibili: da piazza San Sepolcro a via del Campo, da piazza delle Vigne a via San Lorenzo

controlli centro storico

Genova. Nella serata di giovedì 4 settembre le forze dell’ordine hanno messo in campo un’operazione straordinaria dedicata ai controlli nel centro storico, nelle aree più segnalate dai cittadini per degrado, spaccio e reati predatori.

L’intervento è stato organizzato secondo il modello “Alto Impatto”, che prevede una presenza massiccia e visibile di polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito e polizia locale, con il supporto della Asl 3 Genovese.

In totale sono stati impiegati 108 operatori, che hanno battuto le vie e le piazze più sensibili: da piazza San Sepolcro a via del Campo, da piazza delle Vigne a via San Lorenzo, passando per piazza Caricamento, via Sottoripa, piazza Lavagna, via Lomellini e l’area Expo.

Controlli centro storico: arresti e denunce

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato due persone: un 36enne senegalese, trovato in possesso di 40 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e ritenuto un fornitore abituale dei piccoli spacciatori dei vicoli, e un 33enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per il quale è stato disposto un aggravamento della misura cautelare.

Durante i controlli sono stati inoltre denunciati un 45enne algerino per false dichiarazioni e il titolare di un esercizio in via Sottoripa per ricettazione, dopo il ritrovamento di dispositivi elettronici rubati.

Locali chiusi e maxi multe

Particolare attenzione è stata rivolta ai locali notturni, bar ed esercizi etnici: due attività in piazza Raibetta e piazza Lavagna sono state chiuse immediatamente per gravi carenze igieniche, mentre in via Gramsci una trattoria è stata sospesa per motivi analoghi. In totale le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni per oltre 20mila euro.

Droga e sequestri

I controlli hanno permesso di identificare 236 persone. Quattro sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, mentre i cani antidroga hanno scoperto piccole quantità di hashish e una dose di MDMA abbandonate in via della Mercanzia. I carabinieri, operativi nella zona della Darsena e via Prè, hanno sequestrato hashish, cocaina e metadone, sanzionando altri quattro soggetti per uso personale.

Il dispositivo di sicurezza è stato coordinato dal dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura, in sinergia con i vertici del Commissariato Centro e Prè, il Comando dei Carabinieri di Genova Centro e il Capitano della Guardia di Finanza, in attuazione delle direttive della Prefettura.

Il bilancio finale parla di 2 arresti, decine di sanzioni e locali chiusi, a testimonianza di un’azione corale delle istituzioni per rispondere alle criticità più segnalate dai cittadini e restituire sicurezza al centro storico genovese.

