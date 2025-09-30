Anche la giunta Bucci è d’accordo: “Via la clausola di riservatezza dal contratto di servizio con Trenitalia”

Genova. La giunta Bucci dice sì alla revisione della clausola di riservatezza del contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia. Approvato all’unanimità in consiglio regionale un ordine del giorno, proposto da Selena Candia di Avs e firmato anche da tutti i capigruppo dell’opposizione, che impegna l’amministrazione regionale a muoversi per rendere pubblica e accessibile sul proprio sito istituzionale la documentazione ad oggi secretata, quella sul piano economico-finanziario e sugli investimenti.

“Diamo un parere favorevole perché siamo favorevoli alla trasparenza – ha spiegato l’assessore ai Trasporti Marco Scajola -. Ci sono norme, anche nazionali, che danno forza a Trenitalia come ad altre realtà nel sostenere determinate scelte. Nei confronti di Trenitalia abbiamo sempre ribadito, come Regione Liguria, che vorremmo la pubblicazione di queste informazioni. Dal punto di vista giuridico non sono assolutamente in grado di promettere risultato, perché ci sono difficoltà importanti, ma dal punto di vista politico siamo favorevoli alla trasparenza”.

Il contratto di servizio, sottoscritto nel 2018 mentre era in carica la seconda giunta Toti e valido fino al 2032, prevede all’articolo 24 l’impegno per le parti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite in base al contratto, in particolare per quanto riguarda i due allegati incriminati.

Candia ha ricordato la sentenza del Tar del 27 novembre 2019 che impone trasparenza sugli allegati economici del contratto di servizio ferroviario con la motivazione che “la conoscenza dei documenti richiesti appare pertinente al controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e all’utilizzo delle risorse pubbliche nello strategico settore della politica dei trasporti pubblici”. Allo stesso modo si era espresso anche il Consiglio di Stato, obbligando Trenitalia a rendere pubblici i documenti. Una battaglia portata avanti per anni anche dalle associazioni dei pendolari.

Accesso alle stazioni per le persone con disabilità

Approvato all’unanimità anche un ordine del giorno presentato da Stefano Giordano (M5s) per garantire l’accesso alle stazioni alle persone con disabilità. “Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti e oggi abbiamo fatto passi avanti per rispondere alle categorie più fragili: la sostenibilità delle infrastrutture non può prescindere dal rispetto delle comunità, dall’inclusione e dal sostegno a chi vive situazioni di disagio – commenta il consigliere -. Per questo accolgo con immensa soddisfazione il parere favorevole dell’assessore Scajola e la sottoscrizione unanime di colleghi di maggioranza e opposizione al mio ordine del giorno sull’accesso alle stazioni della Liguria. Approvato all’unanimità, avvia una nuova interlocuzione con Rfi per attuare tutte le azioni necessarie per garantire l’accesso alle stazioni anche alle persone con disabilità in caso di emergenza. Prevede inoltre di attivarsi con Rfi per garantire risposte operative in tempi rapidi”.