Onoreficenza

Consegnate le medaglie d’onore ai cittadini deportati e internati nei lager

I nominativi degli insigniti sono: Attilio Bonazzi, Tommaso Lisi e Giovanni Passeri

Genova. Sabato mattina, 20 settembre, sono state consegnate le medaglie d’onore ai cittadini italiani, sia militari che civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, e ai familiari dei deceduti.

Le medaglie sono state conferite dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e consegnate in Prefettura.

La cerimonia, alla presenza delle autorità, si è svolta nella sala del Consiglio della Città Metropolitana – Palazzo Doria Spinola, presso la Prefettura. I nominativi degli insigniti sono: Attilio Bonazzi, Tommaso Lisi e Giovanni Passeri.

La Repubblica Italiana, con una legge del 13 gennaio 2025, ha riconosciuto il 20 settembre di ogni anno come la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.

