Inossidabile

Confartigianato Genova, Negri confermato presidente sino al 2028

Felice Negri, 90 anni, celebra da presidente l'ottantennale di Confartigianato Genova. Ecco i nomi della nuova giunta

giunta confartigianato genova

Genova. L’assemblea di Confartigianato Genova ha rinnovato ieri le cariche associative, eleggendo la nuova giunta che guiderà l’associazione fino al 2028: Felice Negri, 90 anni a dicembre, è stato confermato alla guida dell’associazione.

Accanto a lui i nuovi vicepresidenti Luca Albertella, Vito Mangano e Giuseppe Pace; completano la giunta: Gianluca Argiolas, Andrea Carratino, Vincenzo Ciliberti, Fiorella Ghignone, Alberto Sanguineti, Massimo Tosetti e Francesco Vogna.

La nuova squadra, si legge nella nota di Confartigianato, ha assunto l’impegno di essere sempre più la voce delle imprese del territorio e un punto di riferimento per la crescita, l’innovazione e la rappresentanza dell’artigianato genovese.

“Ho accolto con piacere l’unanime richiesta di traghettare fino al 2028 la nostra storica associazione − ha dichiarato il presidente Felice Negri − quest’anno Confartigianato Genova celebra 80 anni di attività: un traguardo che ci stimola a guardare avanti con rinnovato entusiasmo. Ringrazio coloro che si sono dichiarati disponibili a far parte della nostra squadra, ai quali assicuro di mettere a disposizione la mia esperienza per costruire insieme il futuro di un’associazione moderna e al passo con i tempi.”

Integrano la squadra Eugenio Boccardo, Giuseppe Graci, Francesco Vernazzano, Luca Cimino, Alessandra Brunetti e Marco Desiderato.

Il mandato degli organi si concluderà nel 2028, in concomitanza con il rinnovo delle cariche delle associazioni territoriali e delle federazioni regionali di Confartigianato in tutta Italia

 

