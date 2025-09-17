Il Comune prepara il maxi concerto di Capodanno: gara europea per una piazza da 20.000 persone

Genova. Il Comune di Genova si prepara a festeggiare il Capodanno, il primo della giunta Salis, con una gara europea finalizzata a trovare gli organizzatori du un grande concerto gratuito di piazza.

Lo scorso anno il Comune aveva organizzato il TriCapodanno, tre concerti organizzati in piazza De Ferrari, con il Deejay Time Show domenica 29 dicembre, la serata Genova Rap di lunedì 30 dicembre e il concertone del 31 dicembre.

Quest’anno l’amministrazione comunale prevede un solo concerto per la serata di mercoledì 31 dicembre 2025, “un evento musicale di livello nazionale e/o internazionale a partecipazione gratuita”. Per individuare l’organizzatore ha quindi aperto una gara europea con una base di 740.000 euro, che comprende progettazione, ingaggio e coordinamento parte artistica, montaggio de palco (inclusi impianti audio luci), backstage, una tensostruttura per area hospitality di circa 300 metri quadri comprensiva di arredi, riscaldamento e luci.

Il Comune punta a individuare una location che possa ospitare 20.000 persone, probabilmente piazza della Vittoria (che ha già ospitato, tra gli altri eventi, anche il 105 Summer Festival), e ad allestire un palco e una struttura coperta per garantire lo svolgimento del concerto anche in caso di pioggia.

Lo scorso anno, per il triplice evento di Capodanno, l’amministrazione comunale aveva indetto una gara europea con una base di 820mila euro divisi in due lotti, alla fine le spese sostenute dal Comune era arrivate a oltre un milione e 180mila euro. La parte più corposa del pacchetto era costituita dai 956.492,59 euro (Iva compresa) pagati alla società Duemilagrandieventi di Vincenzo Spera.

Circa la metà dell’investimento, 500mila euro, era stata coperta con un contributo dell’agenzia regionale InLiguria in virtù di un accordo pluriennale di collaborazione sottoscritto nel 2023.