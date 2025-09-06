Compleanno Genoa, la festa per i 132 anni in piazza De Ferrari dalle 22:30

Genova. Grande festa questa sera in piazza De Ferrari per il compleanno numero 132 del Genoa. Come tradizione ormai i tifosi del Grifone si sono dati appuntamento alle 22:30 per attendere la mezzanotte e festeggiare il 7 settembre, data di fondazione del club calcistico più antico d’Italia.

In verità la festa è già iniziata alle 18 ai Giardini Luzzati con l’evento musicale Genova Sound con la chiusura del rapper Inoki e la presenza di alcuni giocatori rossoblù per firmare le maglie ufficiali.

Alla celebrazione dei tifosi saranno dunque presenti i dirigenti, una rappresentanza sia della prima squadra maschile sia di quella femminile (le giocatrici infortunate e non convocate per la seconda giornata di Campionato domani a Como.