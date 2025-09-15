A Santa Margherita si cercano comparse per un nuovo film americano

Genova. Aaa, cercasi comparse in Liguria per un nuovo film di produzione americana che verrà girata a Santa Margherita Ligure, perla del Tigullio.

La Genova Liguria Film Commission, che si occupa di fare da tramite tra il territorio e le case di produzione, ha lanciato un casting per uomini e donne tra i 20 e i 75 anni disposti a fare le comparse per un progetto dal titolo provvisorio “Eternity”.

L’appuntamento per le selezioni è per domenica 28 settembre dalle 9.0 alle 1.0 e dalle 14 alle 18.0 all’istituto Colombo, nel circolo Anspi, in via Dogali 2A.

Chi vuole partecipare deve presentarsi con una fotocopia di carta d’identità e codice fiscale e con un outfit possibilmente formale o elegante. Nessun dettaglio ulteriore è stato ancora reso noto.