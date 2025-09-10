Verso Como-Genoa, rossoblù tornati al lavoro. Al via la prevendita del settore ospiti

Genova. Il Genoa si è ritrovato ieri, martedì, in vista della ripartenza del campionato con la prima trasferta stagionale: Como-Genoa è in programma lunedì alle 20:45.

SUCU A GENOVA

Oggi arriverà il presidente Sucu, impegnato domani in città in un convegno di presentazione delle opportunità economiche tra la Liguria e la Romania: ‘Genoa e il Calcio. Un nuovo ponte tra le economie di Italia e Romania’. Parteciperanno esponenti istituzionali di Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria Liguria, Camera di Commercio di Genova e diplomatici dei due Paesi

IL PUNTO SUI NAZIONALE E UN POKER DI GARE DIFFICILI

Tanti i giocatori del Genoa impegnati con le Nazionali, con Vieira che non ha potuto quindi preparare a ranghi completi il difficile poker di partite che vedrà i rossoblù impegnati nelle trasferte di Como e Bologna, con in mezzo la partita di Coppa Italia contro l’Empoli, e a seguire in casa contro la Lazio e in trasferta a Napoli.

Valentin Carboni ha preso parte alla spedizione dei campioni del mondo dell’Argentina ma non è sceso in campo nelle due partite: vittoria 3 a 0 contro il Venezuela e sconfitta 1 a 0 contro l’Ecuador.

Ellertsson ha giocato titolare nelle due vittorie dell’Islanda. Ha giocato come quinto di centrocampo nel 5 a 0 contro l’Azerbaigian e come terzino nella sconfitta 2 a 1 contro la Francia. Il danese Gronbaek è subentrato nelle due partite della Danimarca, 0 a 0 contro la Scozia e vittoria 3 a 0 contro la Grecia.

Nell’Islanda che sta complicando e non poco la qualificazione mondiale dell’Italia, Ostigard è subentrato nella vittoria 11 a 1 contro la Macedonia del Nord. In precedenza, era stato titolare nell’amichevole vinta 1 a 0 contro la Finlandia, match in cui Thorsby è subentrato. Sempre titolare Stanciu nelle due partite della nazionale della Romania. Una sconfitta 3 a 0 in amichevole contro il Canada e pareggio 2 a 2 contro Cipro.

Due partite dal primo minuto anche per capitan Vasquez. Il suo Messico ha impattato contro due formazioni asiatiche. Pareggio a reti bianche contro il Giappone e “x” per 2 a 2 contro la Corea del Sud.

Titolare Norton-Cuffy nella partita di qualificazione agli europei Under21 dell’Inghilterra contro il Kazakistan. Vittoria per 2 a 0. Tre i genoani convocati da Silvio Baldini nell’Italia. Fini ha giocato da titolare la partita vinta 2 a 1 contro il Montenegro. Non è entrato nel successo 1 a 0 sulla Macedonia. Ekhator è subentrato in entrambe le gare mentre Venturino non ha collezionato nemmeno un minuto.

Era stato convocato con il Paraguay ma non ha preso parte alla spedizione Cuenca, rimasto a Genova per recuperare dall’infortunio. Vieira non vede l’ora di averlo a disposizione visto ne apprezza molto le qualità tecniche.

GOAL CERCASI

Vieira in questi giorni dovrà lavorare sui meccanismi offensivi: il gol è mancato nelle prime due giornate e l’impressione è che quando miglioreranno i movimenti dei trequartisti quando Colombo conquista palla spalle alla porta, la squadra potrebbe fare molto più male quando attacca. Il mister non sembra intenzionato, per ora, a cambiare modulo e quindi a utilizzare per esempio Vitinha come seconda punta.

Biglietti Como-Genoa

Oggi la designazione ufficiale della squadra arbitrale per Como – Genoa e dalle 15 parte la vendita sul sito tickets.comofootball.com. L’acquisto dei tagliandi, per i residenti in provincia di Genova, è autorizzato solo per il settore ospiti e con obbligo di titolarità Dna Genoa. Il costo dei biglietti settore ospiti è di 35 euro senza commissioni aggiuntive.

Per finalizzare l’acquisto occorre registrarsi sul sito, selezionare la partita di riferimento e il settore ospiti nell’ambito della mappa generale, procedendo a inserire il numero di fidelity card (Dna Genoa) e i propri dati anagrafici. Il club lariano precisa che sarà possibile cancellarsi in qualsiasi momento, ma consiglia di tenere attivo l’account almeno fino al giorno della partita. Dalle comunicazioni di risposta del sistema saranno escluse quelle da cui risultino essere stati perfezionati acquisti di biglietti unicamente per il settore ospiti.

Genoa Women e giovanili

Il programma delle prossime partite della prima squadra femminile prevede domenica una trasferta a Firenze: Fiorentina-Genoa si gioca alle 12:30.

Sabato alle 11, invece, alla Sciorba, c’è Genoa-Juventus valida per il campionato Primavera: ingresso libero.