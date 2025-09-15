Como – Genoa (1-0), fine primo tempo: Nico Paz punisce, Leali tieni i rossoblù in partita

Como 1 (13′ Nico Paz) – Genoa 0

Secondo tempo

Genoa con tutti i trequartisti in panchina. Missione fantasia affidata a Malinovski. Il Grifone entra in campo aggressivo e all’inizio riesce a soffocare il palleggio del Como. Ma al 13′ un’invenzione di Nico Paz porta avanti gli uomini di Fabregas. Il Como va vicinissimo al raddoppio ma Leali è bravissimo nel respingere di piede il tentativo ravvicinato di Khun e, sulla respinta, Morata spara fuori da pochi passi. Genoa che crea poco, ma va vicinissimo al goal al 34′ quando né Ellertsson né Masini riescono da posizione ravvicinata a trovare il tap in vincente.

45’+2 Prova il tiro a giro Nico Paz. Palla respinta in angolo. Ma non c’è tempo. Squadre negli spogliatoi.

45′ Bel cambio di gioco di Malinovski che pesce nell’area Ellertsson. Sponda di testa per Colombo, che però viene anticipato dai difensori. Assegnati due minuti di recupero.

43′ Butez scivola nel tentativo di rinviare a seguito di un retropassaggio. Angolo regalato al Genoa. Ne scaturisce però un contropiede del Como con Vasquez che compie un grande ripiegamento difensivo fermando l’avversario in scivolata.

41′ Rodriguez calcia dal limite dell’area. Conclusione centrale. Leali blocca senza problemi.

39′ Bella giocata di Norton Cuffy che salta Valle costringendolo al fallo. Ammonito.

36′ Il Como esce benissimo palla a terra e innesca Kuhn che verticalizza premiando il taglio di Morata. Ostigard lo disturba e lo spagnolo calcia sul fondo.

34′ Genoa a un passo dal pareggio! Martin, servito splendidamente da Malinovski, mette al centro per Colombo. Tiro centrale respinto da Butez. Ellertsson ci prova ma sbatte contro il muro avversario, Masini si avventa sul pallone ma manda fuori. Palla deviata, angolo per il Genoa.

30′ Miracolo di Leali! Difesa del Genoa colta di sorpresa. Kuhn si infila alle spalle di Martin e arriva nell’area piccola palla al piede. Leali rimane in piedi fino all’ultimo e di piede devia il piazzato dell’avversario. Morata di avventa sul pallone ma mette sul fondo a porta sguarnita.

29′ Ostigard esce alto su Morata in scivolata. Intervento duro sanzionato con il cartellino giallo. Bene l’aggressività, ma spendere un giallo a centrocampo a squadra schierata potrebbe non rivelarsi una grande idea.

23′ Il Genoa si distende bene partendo dalla difesa ma il cambio di gioco di Martin è fuori misura. Norton Cuffy, troppo stretto, non ci arriva.

21′ Il Genoa nella prima fase di partita ha pressato bene il Como soffocandone il giro palla nella metà campo lombarda. Ora però gli uomini di Fabregas sembrano riuscire ad avanzare meglio col pallone.

13′ Nico Paz fa la magia! Como in vantaggio. Lo spagnolo riceve fuori dall’area, compie un giro col pallone di 360° su se stesso mandando al bar due marcatori e scaglia un bolide che non lascia scampo a Leali.

11′ Ostigard pressa altissimo su Nico Paz. Il difensore stende il talento dei lariani.

10′ Genoa aggressivo. Martin mette un pallone a rimorchio per Masini. Tiro dal limite respinto dalla difesa.

6′ Morata in contrasto calcia il pallone verso il suo portiere Butez, che è fuori dai pali. Lo spagnolo rischia l’euro-autogoal. Butez la fa sua, non viene considerato passaggio all’indietro.

5′ Genoa subito aggressivo con tre falli nei primi minuti di gioco. Viera vara un Grifone più di lotta che di governo. In panchina Gronbaek, Messias, Stanciu, Messias, Vitinha e Valentin Carboni. Nel 4-2-3-1 davanti a Leali ci sono da destra a sinistra Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin. Davanti alla difesa Martin e Frendrup. Malinovski dietro alla punta Colombo mentre largo a destra Norton Cuffy e a sinistra Ellertsson.

1′ Si parte. Subito Norton Cuffy in possesso. Cross al centro dell’area del Como. Non ci arriva nessuno. Grifone con la seconda maglia, quella con la croce di San Giorgio, mentre i padroni di casa con la classica divisa biancoblù.

Formazioni ufficiali

Como : Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

Genoa: Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Masini, Norton Cuffy; Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì . Assistenti:Francesca Di Monte di Chieti e Mattia Regattieri di Finale Emilia. IV° ufficiale: Luca Massimi di Termoli. VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR: Marco Serra di Torino.