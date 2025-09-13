Verso Como-Genoa, Vieira: “Li metteremo in difficoltà con la nostra organizzazione”

Genova. Antivigilia di Como-Genoa e Patrick Vieira, nella conferenza pre-gara lascia trasparire la consapevolezza di una partita difficile “ma del resto non ci sono partite facili. Quello che ho visto sul campo contro la Juve in cui abbiamo fatto di tutto per fare questo gol ci ha fatto continuare a lavorare con fiducia come abbiamo fatto fino a ora. Il gol arriverà, siamo sulla strada giusta”. Per Vieira si tratta anche proprio di crescita psicologica che gli attaccanti stanno piano piano compiendo con il proseguio degli allenamenti.

Si è fermato Onana, problema muscolare che lo terrà fuori per un paio di settimane. Gronbaek ha invece un problema al naso: “Aspettiamo domani mattina se può allenarsi o no”. Anche Cornet non sarà della partita, mentre tutti gli altri saranno a disposizione, Otoa compreso che farà parte del gruppo.

In queste due settimane Vieira e staff hanno lavorato sui dettagli che fanno vincere o perdere le partite: “Abbiamo lavorato sulla gestione del possesso, sull’ultimo passaggio che fa vincere partite, sul supporto a Colombo e a riempire di più l’area di rigore e abbiamo insistito sulla strada che abbiamo intrapreso anche se con tanti nazionali è difficile”.

Tra gli acquisti non si è ancora vinto Cuenca: dopo l’infortunio ha saltato tanti allenamenti, speriamo di vederlo sul campo perché crediamo tantissimo in lui, avere pazienza con lui e continuare a crescere su aspetto fisico.

Chi sta molto bene è Malinovskyi: “Lui può ricoprire più ruoli, nell’amichevole contro il Nizza ha giocato 90 minuti, è importante per noi. Può giocare più alto o davanti alla difesa, ha qualità di piedi per fare gol e assist, lui è pronto per giocare dall’inizio”.

Il bilancio finale del mercato per Vieira è positivo: “Era il mio sogno non perdere nessuno, c’era il rischio di perderne uno, sono rimasti tutti, sono contento della squadra sono un gruppo che ha voglia di lavorare bene”.

Trovare il Como adesso, per il Genoa, visto che è una squadra giovane che ha mostrato picchi molto alti contro la Lazio, ma anche fragilità contro il Bologna potrebbe essere un vantaggio, dice Vieira: “Loro sono una squadra che sta crescendo più veloce degli altri, il mercato che ha fatto la inserisce nelle squadre che saltano i tempi perché costruite con giocatori di qualità. Loro possono giocarsi un posto europeo, non sarà una partita facile, ma abbiamo una squadra che può competere contro tutte, vogliamo fare una bella partita, andremo su con la nostra organizzazione per metterli in difficoltà. loro qualità individuale e tecnica gli piace avere il pallone e dobbiamo gestire bene il possesso. Andremo lì a fare il nostro gioco nostro con personalità e organizzazione e mettere loro in difficoltà”.

Tra i giocatori positivi contro la Juventus c’è stato Ellertsson che ha grande poliedricità sul campo: “L’ho seguito anche in Nazionale contro la Francia, ha fatto una bella partita da terzino sinistro, il fatto che possa giocare in diverse posizioni è molto interessante per noi”.