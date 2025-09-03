Colpo da 20mila euro al bancomat, il video: ecco come ha agito la gang

Genova. E’ il video della telecamera interna della filiale dell’istituto bancario a mostrare nei dettagli come agiva la gang del bancomat che, dopo il colpo in via Fieschi a Genova, ne ha messo a segno uno identico a Milano.

La vicenda, che ha portato all’arresto di due persone, l’abbiamo raccontata in questo articolo.

L’unico fra i malviventi arrestato su ordinanza cautelare del gip chiesta dal pm Luca Monteverde ha confessato davanti al giudice. Un altro si trova attualmente in carcere in Portogallo in attesa di essere estradato e un terzo è ancora latitante.

I tre membri della ‘gang del bancomat’, tutti di origine colombiana, arrivano in momenti diversi nell’ampia sala delle casse automatiche e ognuno ha una posizione e un preciso compito. Prima hanno atteso per individuare la vittima: hanno probabilmente scelto il più anziano tra i presenti e soprattutto notano il grosso sacchetto verde con un cospicuo blocco di banconote (quasi 20mila euro) che il commerciante poggia accanto alla cassa automatica per poter effettuare il versamento.

Come agisce la gang del bancomat

In due si posizionano in zone più lontane distraendo gli altri clienti in attesa la scusa di richieste di informazioni, il terzo invece da dietro la vittima lancia una manciata di banconote in terra dicendo all’anziano commerciante che gli sono cadute.

Poi fa per uscire ma nel farlo attira l’attenzione di un uomo che sta facendo operazioni nella cassa accanto a quella della vittima per distrarlo mentre il complice che si trova ad alcuni metri di distanza abilmente agguanta il sacchetto con i 20mila euro.

Il momento in cui uno dei ladri agguanta il sacchetto con il denaro

Poi i tre escono dalla sala, a qualche secondo di distanza da due porte diverse ma senza correre. L’anziano commerciante infatti ci metterà ancora qualche secondo a raccogliere le banconote cadute e a rialzarsi notando la sparizione del sacchetto verde.

Nel video si nota anche un addetto alla manutenzione delle casse automatiche che, preso dal suo lavoro, non sembra accorgersi di nulla.