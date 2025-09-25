Staglieno Days, ancora pochi posti disponibili per scoprire il cimitero monumentale

Genova. Sabato 27 e domenica 28 settembre è tempo di Staglieno Days, un fine settimana di visite guidate a uno dei cimiteri monumentali più importanti d’Europa.
Tra porticati, cappelle e viali alberati, il cimitero monumentale racconta Genova tra Ottocento e Novecento attraverso una straordinaria memoria scultorea. Ancora pochi i posti disponibili, e per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi sull’apposita piattaforma.
Gli Staglieno Days propongono 12 percorsi alla scoperta degli aspetti storico-artistici della necropoli, sul modello dei Rolli Days: visite di circa un’ora, condotte dai divulgatori scientifici, giovani professionisti della cultura.
Chi invece desiderasse un’esperienza lenta e inclusiva può partecipare alle visite guidate lente e condivise a cura di Lidia Schichter.
Più informazioni