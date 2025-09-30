Chiusura di via Balbi dal 1 ottobre al 31 dicembre per lavori: tutte le modifiche ai bus

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali, dalle ore 21.00 di mercoledì 1 ottobre al 31 dicembre 2025 (o comunque fino al termine dei lavori), Amt informa che le linee 20, 32, 34, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.
Linee 20, 618, N1, N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linee 34, 35, 35/, 634, 635 e 641
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
Linee 702 e 727
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia (dove effettueranno la fermata “Stazione Marittima/Principe FS”), via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.