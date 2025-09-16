Chiavari, nuova illuminazione sostenibile per il ponte della Libertà

Chiavari. Sono partiti gli interventi di riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica sul ponte della Libertà, nel tratto di competenza del comune di Chiavari.

I lavori, affidati alla ditta Gestart, prevedono la sostituzione dei vecchi lampioni con nuovi impianti a led, più moderni, efficienti e a basso consumo. L’intervento, che riguarda sia il ponte della Libertà, dove il cantiere è già operativo, sia il ponte della Pace, dove le stesse opere verranno eseguite successivamente, rientra in un piano più ampio promosso dall’amministrazione di Chiavari per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica cittadina. Dopo i lavori conclusi nel 2024 nelle frazioni collinari e in diverse vie cittadine, la giunta ha deciso di proseguire con risorse proprie.

«Andiamo avanti con interventi puntuali. L’efficientamento energetico resta una priorità della nostra pianificazione – ha dichiarato l’assessore alla manutenzione Paolo Garibaldi – Abbiamo recentemente stanziato oltre 30 mila euro per la sostituzione di 200 ulteriori corpi illuminanti in città, tra cui in via Nino Bixio, via Giuseppe Bontà, via Jacopo Rocca, pedonale Santa Chiara, traversa San Rufino, pedonale cimitero San Pier di Canne e via privata N.S. dell’Orto. Abbiamo già completato i lavori in alcune zone, come via Costaguta e via Marina Giulia. In arrivo anche 60 nuovi proiettori per le aree della Colmata e della Colmatina».