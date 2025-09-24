Chiavari, Messuti incontra il ministro Nordio a Roma: “Riattivare i servizi di giustizia di prossimità”

Chiavari. Si è svolto oggi a Roma l’incontro tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sindaco di Chiavari, Federico Messuti – accompagnato da Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale e da Gabriele Trossarello, membro esterno della commissione istituita da Palazzo Bianco – per affrontare il tema della possibile riattivazione dei servizi giudiziari sul territorio del Tigullio, a distanza di quasi dodici anni dalla chiusura del Tribunale cittadino, avvenuta nel 2013.

L’amministrazione comunale ha chiesto al ministro di reintrodurre a Chiavari una serie di servizi di giustizia di prossimità, con particolare riferimento agli atti di volontaria giurisdizione e ai servizi al cittadino che non richiedono necessariamente l’intervento di un legale: amministrazioni di sostegno, tutele, certificati del casellario giudiziale oltre alla possibilità di raccogliere testimonianze tramite prove delegate sul territorio.

“Non si tratta di riaprire il Tribunale com’era nel 2013, un’opzione ormai impraticabile, considerando l’attuale organizzazione della giustizia, molto più digitalizzata – ha dichiarato il Sindaco Federico Messuti – L’obiettivo è piuttosto quello di restituire al nostro territorio una presenza stabile e funzionale di alcuni servizi giudiziari, in grado di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini, soprattutto in quelle situazioni che li coinvolgono direttamente senza la presenza di un legale”.

La proposta dell’amministrazione si fonda su due pilastri. La riattivazione dei servizi di volontaria giurisdizione presso la sede del giudice di pace di Chiavari, oggi già operativa. E il decentramento di alcune funzioni amministrative del Tribunale di Genova come il casellario, le cancellerie e le attività delegate.

“Abbiamo chiesto al ministro Nordio di sostenere questa proposta anche attraverso un potenziamento degli organici del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova, condizione necessaria per attivare in modo stabile questi servizi nel nostro comprensorio, senza bisogno di modifiche normative, ma con un’efficace riorganizzazione territoriale – aggiunge Messuti – Il colloquio è stato proficuo, e per questo riprenderemo i contatti con la Presidente della Corte d’Appello e con il Presidente del Tribunale di Genova, al fine di raccogliere i dati relativi ad alcuni servizi rivolti ai cittadini. Una volta acquisiti li trasmetteremo al Ministro, così da poter avviare una riflessione condivisa sull’attivazione di presidi di giustizia realmente rispondenti alle esigenze del territorio”.