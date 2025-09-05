Chiavari, iniziati i lavori di manutenzione nei rii affluenti dell’Entella e del Rupinaro

Chiavari. Sono partiti in città i lavori di manutenzione e pulizia ordinaria lungo alcuni tratti dei rivi che sfociano nel fiume Entella e nel torrente Rupinaro. L’appalto è stato affidato alla Cooperativa sociale Pellicano Verde di Chiavari.

Nel bacino dell’Entella i lavori interessano il fosso delle Castagne al confine con Carasco, i fossi in zona Caperana, il fosso attiguo alle Caserme, il rio di Ri e il rio adiacente a via San Pio X.

Per quanto riguarda invece gli affluenti del Rupinaro, gli interventi riguardano il rio Campodonico per un tratto di circa 800 metri e il rio delle Lamme. In questi casi i lavori saranno più mirati: oltre al decespugliamento della vegetazione, è previsto il taglio delle piante e dei canneti che intralciano il regolare deflusso dell’acqua.

“Si tratta di interventi necessari per mantenere puliti i corsi d’acqua, soprattutto in vista della stagione autunnale, quando le abbondanti piogge rendono ancora più importante la prevenzione di criticità idrogeologiche. Questi lavori – sottolinea l’assessore, Paolo Garibaldi – rappresentano un tassello importante delle attività di manutenzione ordinaria del territorio, volte alla mitigazione del rischio idraulico”.