Chiavari, inaugurata la scuola Umberto I di Sampierdicanne dopo la riqualificazione

Chiavari. È stata inaugurata questa mattina la scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne, completamente rinnovata e riconsegnata alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Chiavari. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza delle autorità cittadine, dei docenti, dei genitori e degli studenti, in un clima di festa che ha coinvolto tutto il quartiere.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, finanziato in parte con fondi ministeriali per un importo pari a 1.085.000 euro, e in parte da fondi comunali. I lavori hanno interessato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli impianti e l’eliminazione delle barriere architettoniche, restituendo alla città un edificio scolastico completamente trasformato, più sicuro, funzionale e accogliente.

“Restituiamo al quartiere un edificio moderno e accessibile – ha dichiarato il sindaco Federico Messuti–. Un investimento per il futuro dei nostri ragazzi, che meritano di crescere e studiare in ambienti adeguati e funzionali. Con la riapertura della scuola Umberto I, Sampierdicanne riacquista un presidio educativo fondamentale, simbolo di una città che investe concretamente sul futuro e sul benessere delle nuove generazioni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora all’istruzione Michela Canepa e dal consigliere Alessandro Monti che hanno sottolineato come l’intervento si inserisca in un più ampio piano di riqualificazione delle scuole cittadine, che ha visto in questi anni investimenti significativi in diversi plessi, tra cui anche la realizzazione del nuovo edificio Mazzini Est. “La scuola Umberto I – hanno affermato – segna l’inizio di una nuova fase in cui la scuola torna a essere il cuore pulsante del quartiere, punto di riferimento per famiglie e comunità”.