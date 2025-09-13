  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rinnovamento

Chiavari, inaugurata la scuola Umberto I di Sampierdicanne dopo la riqualificazione

L'intervento ha previsto un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro

chiavari scuola sampierdicanne

Chiavari. È stata inaugurata questa mattina la scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne, completamente rinnovata e riconsegnata alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Chiavari. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza delle autorità cittadine, dei docenti, dei genitori e degli studenti, in un clima di festa che ha coinvolto tutto il quartiere.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, finanziato in parte con fondi ministeriali per un importo pari a 1.085.000 euro, e in parte da fondi comunali. I lavori hanno interessato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli impianti e l’eliminazione delle barriere architettoniche, restituendo alla città un edificio scolastico completamente trasformato, più sicuro, funzionale e accogliente.

“Restituiamo al quartiere un edificio moderno e accessibile – ha dichiarato il sindaco Federico Messuti–. Un investimento per il futuro dei nostri ragazzi, che meritano di crescere e studiare in ambienti adeguati e funzionali. Con la riapertura della scuola Umberto I, Sampierdicanne riacquista un presidio educativo fondamentale, simbolo di una città che investe concretamente sul futuro e sul benessere delle nuove generazioni”.

chiavari scuola sampierdicanne

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora all’istruzione Michela Canepa e dal consigliere Alessandro Monti che hanno sottolineato come l’intervento si inserisca in un più ampio piano di riqualificazione delle scuole cittadine, che ha visto in questi anni investimenti significativi in diversi plessi, tra cui anche la realizzazione del nuovo edificio Mazzini Est. “La scuola Umberto I – hanno affermato – segna l’inizio di una nuova fase in cui la scuola torna a essere il cuore pulsante del quartiere, punto di riferimento per famiglie e comunità”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.