Armato di bastone minaccia i passanti nel centro di Chiavari: 35enne arrestato

Chiavari. Si aggirava per via Franceschi, a Chiavari, brandendo un bastone e minacciando i passanti e i clienti dei locali, spaventandoli e spingendoli a chiamare la polizia.

L’uomo, un 35enne, subito dopo la telefonata al 112 si è allontanato a piedi, ma alcuni cittadini l’hanno avvistato e hanno comunicato ai poliziotti dove si stava dirigendo.

Gli agenti del Commissariato Chiavari lo hanno fermato poco dopo in corso Brizzarola, trovandolo con due bastoni di legno e molto agitato. Si sono avvicinati e sono riusciti a bloccarlo nonostante le urla e la reazione violenta dell’uomo, che alla fine è stato portato in commissariato e arrestato.