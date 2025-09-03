  • News24
Rischio idraulico

Chiavari, assegnati i lavori per la messa in sicurezza del Fosso di Caperana

L'appalto, del valore complessivo di oltre un milione di euro, è stato aggiudicato alla ditta Lusardi Srl

Chiavari. Assegnati gli interventi di manutenzione e mitigazione rischio idraulico del Fosso di Caperana, affluente del fiume Entella. L’appalto, del valore complessivo di oltre un milione di euro, è stato aggiudicato alla ditta Lusardi Srl.

La giunta comunale aveva approvato a luglio il progetto esecutivo, una serie di opere per ridurre il rischio idraulico in un’area particolarmente sensibile, nei pressi della rotonda di via Parma.

L’intervento prevederà la rimozione della tombinatura finale del fosso – attualmente un tubo di 80 centimetri di diametro – e la realizzazione di un nuovo canale a cielo aperto, largo 3 metri, alto 2 e lungo circa 215 metri. Inoltre, verranno installate anche le protezioni per garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti, oltre al ripristino del percorso ciclopedonale.

“Un passo avanti fondamentale per la sicurezza di Caperana per ridurre il più possibile il rischio di problematiche in una zona densamente abitata e caratterizzata da numerose attività economiche. Abbiamo già raggiunto intese con i privati coinvolti e lavorato per salvaguardare l’utilizzo dei terreni limitrofi”, dichiara l’assessore Paolo Garibaldi.

