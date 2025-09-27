L’ex consigliere regionale Ferruccio Sansa: “I miei figli presi a bottigliate e sprangate per rapina, il centro storico è pericoloso”

Genova. “Essere chiamati dai tuoi figli dopo che sono stati presi a bottigliate, sprangate. Minacciati con i coltelli. Andare a prenderli in ospedale con i volti tumefatti. I vestiti pieni di sangue. Non è una bella esperienza”. Comincia così la denuncia sui social dell’ex consigliere regionale e giornalista Ferruccio Sansa che racconta un grave episodio capitato questa notte in centro storico e che ha visto i suoi figli, insieme ad alcuni amici, violentemente aggrediti a scopo di rapina.

“Ieri sera un gruppo di una decina di adolescenti ha tentato di derubare i miei figli e i loro amici. Di fronte al tentativo di difendersi ecco che la banda si è allontanata. Ma dopo pochi istanti dopo è tornata armata di spranghe, bottiglie, spray urticanti. Perfino coltelli“.

I due ragazzi sono finiti all’ospedale, uno col volto tumefatto, l’altro ferito alla schiena e anche alcuni loro amici sono finiti al pronto soccorso, racconta Sansa che spiega che in ospedale han suggerito ai ragazzi di non andare più nei vicoli, visto che ogni sera arrivano giovani aggrediti come loro.