Centro storico, dall’8 settembre cambiano gli orari degli ecosportelli di Amiu

Genova. A partire da lunedì 8 settembre, gli Ecosportelli AMIU del Centro Storico adotteranno un nuovo orario di apertura.

Questi i nuovi orari:

l’ecosportello presente in via Prè 151r sarà aperto ogni lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e ogni giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30

l’ecosportello presente in via San Giorgio 7r sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

l’ecosportello presente in via Della Maddalena 25r sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e ogni venerdì dalle ore 8:30 ore 12:30.

Gli Ecosportelli rappresentano un punto di riferimento per chi vive e lavora nel cuore della città: qui è possibile ricevere informazioni sulla raccolta differenziata, ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, segnalare eventuali disservizi e richiedere il badge elettronico per l’apertura degli Ecopunti in caso di smarrimento, furto o semplicemente per attivare una nuova utenza.