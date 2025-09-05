  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Info

Centro storico, dall’8 settembre cambiano gli orari degli ecosportelli di Amiu

Tutti i nuovi orari: "un punto di riferimento per chi vive e lavora nel cuore della città"

ecosportello via pre

Genova. A partire da lunedì 8 settembre, gli Ecosportelli AMIU del Centro Storico adotteranno un nuovo orario di apertura.

Questi i nuovi orari:

  • l’ecosportello presente in via Prè 151r sarà aperto ogni lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e ogni giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
  • l’ecosportello presente in via San Giorgio 7r sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
  • l’ecosportello presente in via Della Maddalena 25r sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e ogni venerdì dalle ore 8:30 ore 12:30.

Gli Ecosportelli rappresentano un punto di riferimento per chi vive e lavora nel cuore della città: qui è possibile ricevere informazioni sulla raccolta differenziata, ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, segnalare eventuali disservizi e richiedere il badge elettronico per l’apertura degli Ecopunti in caso di smarrimento, furto o semplicemente per attivare una nuova utenza.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.