Centro Anidra, assolta anche Maria Teresa Cuzzolin: era accusata di circonvenzione di incapace

Genova. È stata assolta ieri dal tribunale di Genova Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca.

La donna era finita a processo per circonvenzione d’incapace per le ingenti somme versate al Centro da Roberta Repetto, la 40enne morta dopo l’asportazione di un neo. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi e 2.000 euro di multa.

La sentenza è stata duramente commentata da Rita Repetto, sorella di Roberta: “Per la magistratura italiana mia sorella avrebbe liberamente scelto di donare tutto il suo patrimonio alla realtà da lei frequentata per 12 anni. Mentre la giustizia volta le spalle, io provo solo vergogna di vivere in questo Paese” ha scritto.

Di tenore opposto la nota del Centro Anidra: “Questa sentenza rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la sua vita personale, segnata da quattro anni di ingiusta gogna mediatica, ma anche per la piena riaffermazione della legittimità e trasparenza delle attività svolte dal Centro Anidra, già confermata dalle precedenti assoluzioni degli altri imputati nei processi collegati” dicono i portavoce che aggiungono: “L’assoluzione di Teresa Cuzzolin è dunque un ulteriore tassello verso il ripristino della verità e della reputazione di chi, per anni, è stato colpito da accuse infondate e campagne diffamatorie”.