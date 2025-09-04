  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Precisazione

Centrale unica 118, avanti tutta della Regione: primo step la Asl 4 a metà settembre

Obiettivo essere pienamente operativi il primo agosto 2026

Bucci Nicolò San Martino Centrale Operativa

Genova. La Regione tira dritto sul progetto di unificazione delle centrali operative del 118 in Liguria. Obiettivo dichiarato, ottimizzare la risposta alle emergenze e garantire un servizio sempre più efficiente e coordinato su tutto il territorio regionale.​

La prima fase prevede l’accorpamento della centrale operativa di Lavagna con la centrale del 118 dell’area genovese: “Si tratta di un passo strategico all’interno di un percorso più ampio, che si svilupperà in modo graduale per consentire una transizione ordinata e senza disagi per cittadini e operatori”, fa sapere la Regione.

L’accorpamento della Asl 4 scatterà il 15 settembre. Seguiranno Asl 2 il 15 gennaio, Asl 1 il 15 aprile e Asl 5 il 15 giugno, in modo da essere pienamente operativi il primo agosto 2026.

“La riorganizzazione delle centrali – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è parte di una visione di lungo periodo per rendere il sistema dell’emergenza-urgenza sempre più efficace e integrato per rafforzare la rete di soccorso”.

Nei mesi scorsi molti sindaci del Tigullio avevano protestato per la decisione di accorpare le centrali operative, e giovedì mattina il Pd aveva sferrato un attacco alla Regione: “La giunta ha voluto approvare a fine luglio, nonostante la nostra contrarietà, la modifica al piano sociosanitario per inserire la previsione di un’unica centrale operativa del 118  – hanno detto il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e la vicecapogruppo Katia Piccardoora scopriamo che è tutto fermo, non c’era nessuna urgenza”.

Più informazioni
leggi anche
118 centrale genova
Cosa cambia
Una centrale del 118 per tutta la Liguria: l’accorpamento nella revisione del piano sociosanitario
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.