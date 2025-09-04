Centrale unica 118, avanti tutta della Regione: primo step la Asl 4 a metà settembre

Genova. La Regione tira dritto sul progetto di unificazione delle centrali operative del 118 in Liguria. Obiettivo dichiarato, ottimizzare la risposta alle emergenze e garantire un servizio sempre più efficiente e coordinato su tutto il territorio regionale.​

La prima fase prevede l’accorpamento della centrale operativa di Lavagna con la centrale del 118 dell’area genovese: “Si tratta di un passo strategico all’interno di un percorso più ampio, che si svilupperà in modo graduale per consentire una transizione ordinata e senza disagi per cittadini e operatori”, fa sapere la Regione.

L’accorpamento della Asl 4 scatterà il 15 settembre. Seguiranno Asl 2 il 15 gennaio, Asl 1 il 15 aprile e Asl 5 il 15 giugno, in modo da essere pienamente operativi il primo agosto 2026.

“La riorganizzazione delle centrali – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è parte di una visione di lungo periodo per rendere il sistema dell’emergenza-urgenza sempre più efficace e integrato per rafforzare la rete di soccorso”.

Nei mesi scorsi molti sindaci del Tigullio avevano protestato per la decisione di accorpare le centrali operative, e giovedì mattina il Pd aveva sferrato un attacco alla Regione: “La giunta ha voluto approvare a fine luglio, nonostante la nostra contrarietà, la modifica al piano sociosanitario per inserire la previsione di un’unica centrale operativa del 118 – hanno detto il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e la vicecapogruppo Katia Piccardo – ora scopriamo che è tutto fermo, non c’era nessuna urgenza”.