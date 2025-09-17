CDM Futsal, svelata la nuova maglia all’insegna dell’attaccamento al territorio

Campo Ligure. Longitudine e latitudine della propria “tana” in quel di Campo Ligure, il ricordo di Pino Pernice in un semplice “Ciao Pi” e l’immancabile riferimento al capolavoro di Fabrizio De André, quella “Creuza de ma” che poi dà il nome alla squadra. Sono solo alcuni dei dettagli che campeggiano sulla nuova prima maglia della CDM Futsal, presentata ieri in una serata-evento davanti a una platea selezionata di amici e sponsor.

Una maglia che riprende naturalmente i colori verde bianco e blu, rimarca l’attaccamento al proprio territorio ma soprattutto alle proprie radici, come una seconda pelle ormai per tanti dei giocatori della rosa che si appresta ad affrontare questo storico ritorno in Serie A.

“Abbiamo voluto celebrare questo traguardo prestigioso con una maglia del tutto nuova, diversa da quelle che l’hanno preceduta in questi anni – spiega il presidente Matteo Fortuna – Sono orgoglioso di aver predisposto la grafica insieme a Macron, che ci segue ormai da tempo. C’è Genova, c’è Campo Ligure, c’è il riferimento alla tragedia di Ponte Morandi, così come lo avevamo concepito a suo tempo insieme al nostro Pino Pernice. E’ una maglia che ci rappresenta in pieno e che proprio per questo abbiamo voluto presentare in grande stile. L’esordio in campionato si avvicina e sarà bellissimo portare questa maglia in giro per l’Italia perché di questa stagione che ci apprestiamo a vivere, vogliamo goderci ogni singolo momento”.

A svelare la livrea della nuova maglia, insieme al presidente Matteo Fortuna, è stato il capitano della CDM Futsal Andrea Ortisi, che è stato anche il primo ad indossarla.

“Sono davvero orgoglioso di essere qui al fianco del presidente Fortuna a presentare ufficialmente questa maglia – ha aggiunto Andrea Ortisi – perché ormai, dopo tutti questi anni, questa società è la mia casa. Con lui e con tante altre persone ormai si è creato un rapporto che va oltre l’amicizia. E’ per questo motivo che ci tenevo così tanto a ritornare in Serie A. Ora ce l’abbiamo fatta e non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura, per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia della CDM Futsal”.

Rivelata la nuova maglia, per la CDM Futsal è subito il momento di rituffarsi negli allenamenti: giovedì la squadra sarà impegnata in un test match a Campo Ligure contro l’Avis Isola e poi, venerdì sera alle 20.30 sempre a Campo Ligure, arriverà la Levante Futsal per il ritorno del primo turno di Coppa Divisione. Si riparte dal 4-3 in favore della CDM maturato all’andata. E poi sarà il momento di entrare in clima campionato in vista del debutto contro la Feldi Eboli.

La nuova maglia della CDM Futsal