CDM Futsal, debutto amaro: vince una Feldi Eboli cinica e spietata

Campo Ligure. La CDM Futsal torna in Serie A e lo fa contro un avversario fra i più difficili, ma per questo ancora più intrigante, la Feldi Eboli detentrice della Coppa Italia e fra le più serie candidate a un ruolo da protagonista in questa stagione.

Mister De Jesus si affida in partenza a Politano, Murilo, Boutabouz, Da Silva e Maltauro. Risponde mister Antonelli con Dalcin, Caponigro, Kenji, Echavarria e Selucio. I ritmi sono subito altissimi ma a dare la prima sgasata decisiva è la CDM: lancio illuminante di Maltauro dalle retrovie per lo scatto sulla sinistra di Murilo, controllo e palla in mezzo per l’accorrente Da Silva che batte Dalcin con un diagonale praticamente perfetto. Al 3’ ancora CDM, sempre con Da Silva ma il suo pallonetto si spegne sull’esterno della rete. La prima occasione per le Volpi arriva poco dopo, con Caponigro su punizione ma Politano non si fa sorprendere e respinge di piede.

Al 4’ un gran tiro di Felipinho viene deviato in angolo dal provvidenziale intervento di Foti quasi sulla linea. Dal corner, lo stesso Felipinho cerca la voleé ma la palla si spegne sul fondo. Un minuto dopo è Gui a cercare la via del goal con un’azione solitaria che però ha il solo effetto di esaltare i riflessi di Politano. Al 7’ si rivede la CDM: triangolo veloce tra Maltauro e Murilo, palla di ritorno per l’ex-Roma che non ci pensa su due volte e lascia partire una gran botta di sinistro. Dalcin però c’è e mette in angolo. Ma non c’è un attimo di respiro. Caponigro scappa via sulla destra e si presenta a tu per tu con Politano, il giovane portiere della CDM gli chiude la porta in faccia e respinge. Al 15’ Maltauro riceve e difende bene palla, a dargli man forte arriva Murilo che viene toccato da Lavrendi e finisce a terra appena fuori dall’area della Feldi. Per gli arbitri però è tutto regolare. Non va allo stesso modo al 17’ quando Boutabouzi interviene in scivolata Echavarria: l’arbitro fischia il sesto fallo ai danni della CDM e manda Felipinho dal dischetto del tiro libero. Piattone chirurgico e Politano è battuto.

Grandi proteste pochi secondi dopo da parte della CDM: Da Silva vede Dalcin fuori ai pali e prova a sorprenderlo con un lob velenoso. Il numero 3 rossoblu smanaccia il pallone in angolo ma, secondo gli arbitri, lo fa appena dentro la propria area di rigore. Per quelli della CDM invece il tocco sarebbe avvenuto ben al di fuori dell’area e le immagini sembrano confermare in pieno. Ma la doccia fredda per i ragazzi di De Jesus arriva proprio allo scadere, con Calderolli che sfugge al proprio marcatore diretto e va a piazzare proprio a fil di palo un destro chirurgico che permette alla Feldi di mettere la freccia proprio a ridosso dell’intervallo.

Nella ripresa la CDM parte subito forte e prova a riacciuffare un pareggio che meriterebbe davvero. Ci va vicinissimo Boutabouzi ma il suo tapin sottomisura trova il corpo di Dalcin. Ancora il portiere delle Volpi protagonista poco dopo sul destro di Da Silva: parata in due tempi e risultato che non cambia. La Feldi però reagisce da par suo e al 2’ trova il tris con Gui, abile ad appostarsi sul secondo palo e chiudere in rete un’azione avvolgente dei suoi. Il numero 10 rossoblu ci riprova all’8’ ma sul suo mancino c’è un gran Politano che ribatte. Lo stesso Politano però non può nulla, poco dopo, sul destro preciso di Calderolli che s’infila proprio a fil di palo per il 4-1.

La risposta della CDM passa dai piedi di Baklanov ma il suo destro rasoterra viene neutralizzato da Dalcin. A 7’ dalla sirena mister De Jesus decide che è arrivato il momento di giocarsi il portiere di movimento e manda in campo Foti. A spegnere ogni velleità, però, arriva l’espulsione di Murilo che, al 18’, trattiene un avversario ben al di là della metà campo e con due compagni in ripiegamento difensivo. L’arbitro però valuta comunque l’azione come potenzialmente da rete, visto che la porta è vuota e manda il giocatore sotto la doccia fra le proteste incredule dei giocatori della CDM. I minuti finali sono un sostanziale torello dei ragazzi di mister Antonelli che trovano comunque la rete del 5-1 con Calderolli e poi quella del definitivo 6-1 su autorete di Da Silva. Una punizione decisamente troppo pesante per una CDM che è stata in partita fino a pochi secondi dalla sirena.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Zatsuga, Avellano, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Murilo, Ricci, Politano. All. De Jesus.

FELDI EBOLI: Dalcin, Gattarelli, Caponigro, Lavrendi, Gui, Calderolli, Kenji, Echavarria, Felipinho, Di Stanio, Giordano, Selucio. All. Antonelli.

ARBITRI: Perona di Biella e Landi di Prato – CRONO: Fantino di Savona.

RETI: 0.43pt Da Silva, 17.40pt Felipinho, 19.41pt Calderolli, 2.42st Gui, 8.17st Calderolli, 18,15st Calderolli, 19.11st aut. Da Silva.

NOTE: Ammoniti Ortisi al 3.48pt, Lavrendi al 9.49pt, Maltauro e Boutabouzi al 17.40pt, Foti e Avellano al 18.21pt, Selucio al 7.43st. Espulso Murilo al 17.50st.