Caso Chiarotti, opposizione all’attacco. Bianchi (FdI): “Da Pd silenzio assordante”

Genova. “Le dichiarazioni rilasciate oggi alla stampa del Consigliere Chiarotti spiegano chiaramente che le scuse fatte a partire da quelle in Aula, e che sono state ritenute sufficienti dal Sindaco Salis, non erano ‘sentite’, ma una semplice via d’uscita. O peggio, erano strumentali. Io ho riportato cosa ci fosse scritto sui proiettili che hanno ucciso Kirk quindi che Chiarotti adesso non parli di fantomatico dileggio di “bella ciao”, ma ammetta che su quei proiettili c’erano messaggi inquitanti e Kirk è stato ucciso per motivi politici. Per di più, non è la prima volta che vengo accusata di fascismo da Chiarotti che aggiunge il reato di vilipendio alla Resistenza per aver collegato due fatti di cronaca noti a tutti. Se a livello personale ho accettato le scuse, continuo a credere che sia necessaria una più profonda riflessione a livello politico”.

Questo il commento di Alessandra Bianchi, capogruppo di FDI in consiglio comunale, che torna sulla polemica scatenata dalle parole pronunciate in Sala Rossa dal consigliere Claudio Chiarotti.

“Il Pd non può nascondersi dietro al silenzio, ha la maggioranza in Comune, esprime il ruolo di vicesindaco, che alcuni quotidiani malignamente indicano come il vero Sindaco di Genova, ha la maggioranza della Giunta e ha, quindi, il dovere, anche morale, di porre subito un freno a questo clima d’odio generato proprio da un suo rappresentante. È gravissimo e vergognoso quello che ha detto Chiarotti e sta diventando ancora più vergognoso il silenzio del suo partito e di tutto il campo largo. Questo giustificazionismo non lo accetto, alimenta l’odio ideologico che viene espresso poi nelle forme più disparate e la frase detta da Chiarotti con i modi che abbiamo visto tutti ne è un esempio. Il pd e la sinistra la smettano di smorzare e giustificare “i compagni che sbagliano”. Si prendano le proprie responsabilità e pongano fine alla loro becera propaganda che derubrica a “fascisti” tutti coloro che non siano allineati al loro pensiero unico.”

La reazione della minoranza nel municipio Centro Ovest

“I gruppi consiliari del Municipio Centro Ovest di Fratelli d’Italia – Lega – Vince Genova – Orgoglio Genova condannano con forza le parole pronunciate ieri 17 Settembre 2025 in Consiglio Comunale dal consigliere PD Claudio Chiarotti, che rivolgendosi alla capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandra Bianchi, ha detto: “Non dite ca**te, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”*. Si tratta di frasi gravissime, che superano ogni limite del confronto politico e richiamano immagini di odio e violenza, inaccettabili nelle istituzioni democratiche”.

“Chiediamo che il Presidente del Municipio, Michele Colnaghi, prenda subito posizione e condanni pubblicamente queste parole, e che tutti i consiglieri della maggioranza municipale si dissocino senza ambiguità. Le scuse arrivate in seguito non bastano: serve una presa di responsabilità vera e una condanna chiara da parte del PD e degli alleati. La politica non può ridursi a insulti e intimidazioni. Le istituzioni devono restare un luogo di confronto civile, basato sulle idee e non sulla violenza verbale. Per questo invitiamo una presa di distanza immediata da parte di Colnaghi e di tutta la maggioranza nel Municipio Centro Ovest rispetto a quanto accaduto in Consiglio Comunale2