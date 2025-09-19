Caso Chiarotti, il centrodestra in consiglio comunale invia una nota alla prefetta

Genova. “Riteniamo gravissime frasi pronunciate dal consigliere Pd Chiarotti nei confronti di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, e implicitamente di tutta la minoranza di centrodestra nell’ultima seduta del consiglio comunale. Affermazioni pesanti che rifiutiamo perché la concitazione del momento a cui si appella Chiarotti nelle sue scuse non è una giustificazione tanto più che lui stesso oggi prova a ribaltare le colpe accusando il centrodestra di continue provocazioni”.

Così in una nota i capigruppo del centrodestra Alessandra Bianchi (FDI), Ilaria Cavo (Noi Moderati-Orgoglio Genova), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia), Sergio Gambino (Gruppo Misto).

“Da rappresentati delle istituzioni abbiamo il dovere di mandare un messaggio unitario, chiaro e preciso: non c’è spazio né alcuna giustificazione per odio e violenza in nessuna forma. Considerato il silenzio del Pd e di tutta la maggioranza con il sindaco che dopo le scuse ha ritenuto opportuno archiviare il caso come un ‘incidente di percorso’, ci vediamo costretti a scrivere una nota al prefetto affinché possa valutare, scevro da condizionamenti politici, l’adozione di provvedimenti anche al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi”.