Caso Chiarotti, il centrodestra in consiglio comunale invia una nota alla prefetta

"Considerato il silenzio del Pd e di tutta la maggioranza con il sindaco che dopo le scuse ha ritenuto opportuno archiviare il caso come un 'incidente di percorso"

prefettura

Genova. “Riteniamo gravissime frasi pronunciate dal consigliere Pd Chiarotti nei confronti di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, e implicitamente di tutta la minoranza di centrodestra nell’ultima seduta del consiglio comunale. Affermazioni pesanti che rifiutiamo perché la concitazione del momento a cui si appella Chiarotti nelle sue scuse non è una giustificazione tanto più che lui stesso oggi prova a ribaltare le colpe accusando il centrodestra di continue provocazioni”.

Così in una nota i capigruppo del centrodestra Alessandra Bianchi (FDI), Ilaria Cavo (Noi Moderati-Orgoglio Genova), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia), Sergio Gambino (Gruppo Misto).

“Da rappresentati delle istituzioni abbiamo il dovere di mandare un messaggio unitario, chiaro e preciso: non c’è spazio né alcuna giustificazione per odio e violenza in nessuna forma. Considerato il silenzio del Pd e di tutta la maggioranza con il sindaco che dopo le scuse ha ritenuto opportuno archiviare il caso come un ‘incidente di percorso’, ci vediamo costretti a scrivere una nota al prefetto affinché possa valutare, scevro da condizionamenti politici, l’adozione di provvedimenti anche al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi”.

