Nuovo bando case popolari ma a Genova 100 appartamenti per 4000 richieste

Genova. A Genova ci sono circa 10mila case popolari. Di queste, almeno 2000 non possono essere assegnate perché necessitano di pesanti interventi di ristrutturazione. Il nuovo bando del Comune di Genova per l’assegnazione di case popolari metterà a disposizione 100 appartamenti. Le richieste potrebbero superare quota 4000 e almeno 2000 potrebbero essere quelle accolte in base ai criteri Isee e di situazione familiare. Questo significa due cose. Che gran parte delle richieste di case popolari a Genova non sarà soddisfatta. E che con un programma di finanziamenti serio sulla ristrutturazione delle abitazioni non agibili il problema sarebbe, invece, in parte risolto.

Sono i numeri e i concetti spiegati in una conferenza stampa dai referenti dei sindacati degli inquilini. Bruno Manganaro, segretario generale Sunia Genova, Stefano Salvetti, segretario generale Sicet Liguria ed Emanuele Guastavino, presidente Uniat Liguria lanciano un appello a governo, Regione e Comune: “Servono fondi per ristrutturare le case, un piano di inserimento sul mercato delle 20mila abitazioni private sfitte, soluzioni alternative per aiutare gli inquilini come accordi sull’autoristrutturazione e fondi per la morosità incolpevole e in genere è necessario che si faccia funzionare realmente l’agenzia per la casa”.

Entro il 15 dicembre si può fare la domanda per partecipare al bando del Comune di Genova per l’assegnazione di una casa popolare. La procedura è partita lunedì scorso e, a differenza delle tornate precedenti (l’ultima due anni fa), sono tre e non più uno, i mesi di tempo per produrre la domanda.

“L’emergenza casa deve diventare una priorità di questa giunta – sottolineano dai sindacati degli inquilini – abbiamo una serie di proposte concrete da sottoporre alla nuova Amministrazione e siamo disponibili ad un confronto sul merito delle questioni che porti finalmente la nostra città fuori dalla condizione nella quale il diritto alla casa viene negato soprattutto alle fasce più deboli della popolazione”.

Le considerazioni delle tre associazioni partono dalla fotografia del mercato immobiliare pubblico che conta oltre 9000 appartamenti in Arte suddivisi per metà alla Regione Liguria e per l’altra metà al Comune di Genova. “Si tratta di appartamenti che prima di essere destinati necessitano di ristrutturazioni, alcuni non di grande entità, e quindi prima di ogni altra considerazione chiediamo investimenti che li possano rendere abitabili”, sottolineano le associazioni.

La stima è che ogni appartamento abbia bisogno di almeno 20-30mila euro di lavori. Moltiplicato per 2000 fanno almeno 40-60 milioni di euro.

Sul tavolo dell’assessore alla casa del Comune di Genova arriveranno anche altre proposte: la semplificazione delle procedure per l’assegnazione delle case popolari, rendere più efficace l’agenzia sociale per la casa, investimenti per il bonus affitti, il fondo per la morosità incolpevole e non ultimo la rimodulazione dell’Imu sulle case affittate a canone concordato sulle quali la sindaca aveva chiesto un sacrificio per l’anno in corso, ma aveva assicurato una rimodulazione per il 2026. “Per ora non abbiamo avuto segnalazioni di canoni di affitto aumentati a causa di quell’intervento ma è ovvio che se le cose non cambieranno succederà a gennaio”, sottolinea Manganaro.

“Il bando delle case popolari è una goccia in un’emergenza casa che va avanti e mentre gli sfratti continuano a essere un fatto concreto. E prossimo mese usciranno i dati in Italia a Genova, ma solamente il prossimo mese, a mia conoscenza, ci sono almeno tre sfatti nella città di Genova. Quindi dovremmo intervenire per bloccare anche una situazione di questo tipo”, proseguono le associazioni.