Levante

Casarza Ligure, fulmine provoca un incendio in casa: due anziani finiscono in ospedale

L'uomo ha tentato di spegnerlo da solo e ha respirato fumo

Casarza Ligure. Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un’abitazione di Casarza Ligure, probabilmente a causa di un fulmine che si è scaricato su una caldaia scatenando le fiamme.

In casa c’era una coppia di anziani, marito e moglie, con la figlia. L’uomo ha tentato di spegnere il rogo in autonomia e durante l’operazione ha respirato fumo.

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, che hanno estinto completamente l’incendio, e l’ambulanza di La Squadra Emergency.

Benché fossero entrambi in condizioni discrete, i due anziani sono stati portati per accertamenti all’ospedale di Lavagna, dove verranno monitorati nelle prossime ore.

 

