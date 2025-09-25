Casarza Ligure, fulmine provoca un incendio in casa: due anziani finiscono in ospedale

Casarza Ligure. Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un’abitazione di Casarza Ligure, probabilmente a causa di un fulmine che si è scaricato su una caldaia scatenando le fiamme.

In casa c’era una coppia di anziani, marito e moglie, con la figlia. L’uomo ha tentato di spegnere il rogo in autonomia e durante l’operazione ha respirato fumo.

Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, che hanno estinto completamente l’incendio, e l’ambulanza di La Squadra Emergency.

Benché fossero entrambi in condizioni discrete, i due anziani sono stati portati per accertamenti all’ospedale di Lavagna, dove verranno monitorati nelle prossime ore.