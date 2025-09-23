Molassana, la nuova Casa della Salute apre i battenti: domani l’inaugurazione

Genova. La rete di poliambulatori CDS “Casa della salute” continua la sua espansione in Liguria con l’apertura di una nuova struttura nel quartiere di Molassana, a Genova. L’inaugurazione, prevista per mercoledì 24 segna un ulteriore passo nel consolidamento dell’azienda sul territorio genovese e ligure.
Questo nuovo polo ambulatoriale porta a 27 il numero delle sedi CDS in Liguria, confermando l’impegno del gruppo nel rafforzare la propria presenza nella regione. Come comnunicato dall’azienda, l’apertura a Molassana fa parte di una strategia di crescita più ampia che ha portato l’azienda a contare un totale di 38 strutture dislocate tra Liguria, Piemonte e Sardegna.
La nuova struttura, realizzata nell’area dell’ex stabilimento Boero, nasce su un terreno vincolato a servizi pubblici. La sua costruzione è iniziata a luglio 2024 e dopo un iniziale termine dei lavori previsto per lo scorso dicembre, domani aprirà i battenti. Al suo interno ospiterà un poliambulatorio specialistico, ambulatori odontoiatrici, spazi per la diagnostica e un punto prelievi.