Molassana, la nuova Casa della Salute apre i battenti: domani l’inaugurazione

Sarà il polo ambulatoriale numero 27 in tutta Liguria

Genova. La rete di poliambulatori CDS “Casa della salute” continua la sua espansione in Liguria con l’apertura di una nuova struttura nel quartiere di Molassana, a Genova. L’inaugurazione, prevista per mercoledì 24 segna un ulteriore passo nel consolidamento dell’azienda sul territorio genovese e ligure.

Questo nuovo polo ambulatoriale porta a 27 il numero delle sedi CDS in Liguria, confermando l’impegno del gruppo nel rafforzare la propria presenza nella regione. Come comnunicato dall’azienda, l’apertura a Molassana fa parte di una strategia di crescita più ampia che ha portato l’azienda a contare un totale di 38 strutture dislocate tra Liguria, Piemonte e Sardegna.

La nuova struttura, realizzata nell’area dell’ex stabilimento Boero, nasce su un terreno vincolato a servizi pubblici. La sua costruzione è iniziata a luglio 2024 e dopo un iniziale termine dei lavori previsto per lo scorso dicembre, domani aprirà i battenti. Al suo interno ospiterà un poliambulatorio specialistico, ambulatori odontoiatrici, spazi per la diagnostica e un punto prelievi.

