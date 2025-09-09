Caruggiadi, lo sport diventa protagonista nel centro storico di Genova.

Genova. Il Comune di Genova, grazie al sostegno economico di Fondazione Carige lancia la seconda edizione del progetto “Caruggiadi” (4 giornate consecutive dal 25 al 28 Settembre) in cui lo sport diventa protagonista assoluto a titolo gratuito in Centro Storico trasformando a rotazione gli spazi urbani del Sestiere di Pré in campi da gioco a disposizione della cittadinanza.

Un’occasione unica di promozione dello sport e dei suoi valori in spazi inusuali con più di 20 discipline sportive rappresentate che hanno accettato la sfida di adattare la propria attività in un contesto “street” per coinvolgere la più ampia fascia possibile di cittadinanza.

Le “Caruggiadi” sono una manifestazione organizzata dalla Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione che segue il coordinamento del Piano Integrato Caruggi per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Centro Storico di Genova. Tale iniziativa rappresenta una leva importante per lo sviluppo territoriale locale e per la riscoperta dello spazio pubblico attraverso lo sport quale elemento di aggregazione sociale. Durante la manifestazione, le piazze della città si trasformeranno in arene sportive, offrendo l’opportunità ad un ampio target di cittadini di partecipare ad una serie di entusiasmanti discipline sportive imparando l’importanza dello stare insieme e del lavoro di squadra.

«Questo progetto nasce nella scorsa amministrazione e, pur avendo avuto il merito di avviare un percorso, è rimasto troppo spesso confinato a eventi episodici, incapaci di incidere davvero sulla vita quotidiana del Centro Storico – afferma Francesca Coppola, assessora comunale a Urbanistica e Centri Storici -. Oggi vogliamo raccogliere quell’eredità e rilanciarla con una visione diversa: non più interventi spot, ma un lavoro continuo che restituisca ai cittadini vicoli e piazze come spazi di aggregazione, inclusione e vivibilità».

«Le Caruggiadi rappresentano un’iniziativa per promuovere lo sport come strumento di aggregazione, socialità e valorizzazione degli spazi pubblici – dichiara Davide Patrone, assessore comunale ai Rapporti con i Municipi e alla Valorizzazione del Volontariato –. La nostra amministrazione è determinata a rafforzarne l’impatto, consolidando i risultati raggiunti e ampliando le opportunità di partecipazione dei cittadini. Lo sport deve essere motore di coesione e cittadinanza attiva, attraverso la collaborazione tra istituzioni, federazioni sportive, associazioni di quartiere e volontari. L’obiettivo è rendere gli spazi del centro storico sempre più vivi e accessibili in modo continuativo, con il Municipio come punto di riferimento di prossimità, capace di rispondere ai bisogni dei quartieri e di favorire coinvolgimento e partecipazione della comunità»

«Siamo molto felici di ospitare come Municipio Centro Est Le Caruggiadi, un’occasione preziosa per riportare lo sport nel cuore del nostro Centro Storico, trasformando piazze e vicoli in luoghi di gioco, incontro e partecipazione. È un progetto che rappresenta perfettamente la visione che abbiamo come Municipio: lo sport non è solo attività fisica, ma è soprattutto inclusione, socialità e prevenzione del disagio – dichiara la presidente del Municipio 1 Centro Est, Simona Cosso -. Proprio per valorizzare al meglio questa dimensione, abbiamo istituito una delega specifica allo sport, affidandola alla consigliera Eleonora Lintas, che lavora quotidianamente per rafforzare il dialogo con le associazioni del territorio e promuovere attività capaci di coinvolgere tutte e tutti. Grazie a iniziative come questa dimostriamo che la rigenerazione urbana non passa solo dalle opere materiali, ma anche dalla capacità di restituire spazi pubblici alle persone, rafforzando il senso di comunità e rendendo il nostro Centro Storico più vivo, inclusivo e accogliente».

«Le Caruggiadi – dichiara Andrea Rivellini, consigliere di amministrazione di Fondazione Carige – sono un appuntamento che unisce sport, inclusione e valorizzazione del territorio. Portare oltre venti discipline sportive nel cuore del Centro Storico di Genova, patrimonio UNESCO, significa restituire a questi luoghi una dimensione di socialità e partecipazione, trasformandoli in palcoscenici di aggregazione accessibili a tutti. La Fondazione è convinta che lo sport sia un formidabile strumento di crescita individuale e collettiva, capace di generare benessere, favorire l’integrazione e prevenire forme di marginalità. Con le Caruggiadi intendiamo ribadire il nostro impegno a sostegno di iniziative che rendono la città più viva e coesa, rafforzando il legame tra comunità e territorio».

Non mancano gli eventi speciali in sinergia con il territorio e la città. All’interno delle Caruggiadi sono infatti previsti uno spettacolo di teatro e sport “Alfonsina Alfonsina”, interpretato da Laura Curino e diretto da Consuelo Barilari, dedicato ad Alfonsina Strada, figura iconica del ciclismo e pioniera della parità di genere nello sport; lo spettacolo di arti circensi e clownerie “Zitto Zitto”, interpretato e diretto da Claudio Cremonesi, che da oltre 30 anni anima i principali festival italiani; una performance jazz a cura di Gezmataz, con il coordinamento di Forevergreen/Electropark nell’ambito del progetto Darsena 3000 e Caruggiadi; e, infine, la Cirulla di quartiere, appuntamento che già nella scorsa edizione ha riscosso grande apprezzamento tra cittadini e appassionati.

INFO POINT

Uno spazio di Village Caruggiadi viene allestito in Calata Vignoso durante tutto il periodo dell’evento ad uso info point per la cittadinanza. E’ immaginato come uno spazio poliedrico utilizzato per poter vivere alcune esperienze sportive (Arrampicata Sportiva, Esport, Pallacanestro Scherma, Subbuteo) e per utilizzare alcune attrezzature a disposizione delle persone per libera fruizione (Calcio Balilla, Ping Pong) impreziosito infine dall’allestimento di una parte di Calata Vignoso sotto forma di spiaggia urbana per godere di un piacevole momento di relax durante l’evento.

IL PROGETTO SCUOLE

Le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 (turno mattino 9.00–12.00 e turno pomeridiano 12.45–15.45) sono dedicate alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Genova.

L’attività destinata alle scuole coinvolge l’intera classe e prevede la possibilità di partecipare ad una serie di laboratori ludico–motori in più discipline sportive con un turno di gioco dedicato di 40 minuti per ciascuno sport. Non c’è competizione ma una partecipazione complessiva degli alunni improntata al principio di impara–giocando.

La prenotazione on-line delle classi aderenti è obbligatoria e rimane aperta fino a giovedì 18 settembre (e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili) nella sezione dedicata sul sito web caruggiadi.it dove è presente anche il regolamento con tutte le informazioni dedicate su questa iniziativa.

L’ATTIVITA’ NEL WEEKEND E COME ISCRIVERSI

L’attività di pratica sportiva del weekend si svolge con orario 10.00–18.30 e si rivolge a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 14 anni, famiglie, giovani e adulti.

La registrazione per partecipare all’evento è obbligatoria e avviene direttamente in loco presso il Village Caruggiadi in Calata Vignoso a cui si affiancano anche nel weekend tre info point dislocati in punti strategici di Via Pré in cui poter ritirare la maglietta dedicata dell’evento per i partecipanti e da dove iniziare l’esperienza per andare a giocare nelle diverse piazze con turni di 40 minuti circa per ogni sport.

PALIO DEI SESTIERI

Una novità di questa edizione è la proposta del “1° Palio dei Sestieri”, un evento gratuito, aperto dai 18 anni in su, in programma Giovedì 25 dalle ore 19.45 alle 23.00 circa presso il Village allestito in Calata Vignoso organizzato con la collaborazione del Comitato Territoriale UISP Genova.

Questa iniziativa è nata con lo spirito delle Caruggiadi di coinvolgimento sociale e partecipazione con la possibilità di poter vivere in maniera differente un determinato spazio urbano.

Sono proposti in questa serata una serie di tornei in diverse discipline sportive: basket 3×3, calcio balilla, pallavolo e ping pong. Ogni torneo ha 12 posti disponibili per squadre composte da 2 a 5 persone a seconda delle peculiarità di ciascuna disciplina.

Ogni squadra partecipante può scegliere il suo abbinamento ai Sestieri del Centro Storico giocando quindi per segnare nell’albo d’oro il nome di Molo, Maddalena o Pré. Tutti i dettagli nella sezione dedicata sul sito web caruggiadi.it

GLI ATTORI DEL PROGETTO

La realizzazione del progetto, che può contare sul patrocinio di CONI, CIP e SPORT E SALUTE, dipende dal prezioso supporto di numerosi attori, a partire da chi vive ed opera quotidianamente nello spazio del Centro Storico: i Centri Integrati di Via Balbi Principe, Bordo di Prè e Loggia di Banchi e poi Coldiretti Pesca per il supporto negli eventi speciali di Calata Vignoso oltre alle Associazioni aderenti al Progetto di Comunità (Sestieri di Prè, Molo e Maddalena), sviluppato in sinergia con la Civica Amministrazione. A questi si aggiunge il prezioso contributo di partner tecnici come AMIU, per la pulizia degli spazi dedicati al gioco e DECATHLON, per la fornitura di attrezzature sportive. Infine fondamentale l’apporto di tutte le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, attraverso i comitati provinciali o le proprie società aderenti, che mettono a disposizione tecnici e allenatori per la gestione delle diverse discipline.

IL DETTAGLIO DELLE PIAZZE COINVOLTE NEL SESTIERE DI PRE’

Calata Vignoso

Piazza del Campo

Piazza della Commenda

Piazza Don Gallo

Piazza Durazzo

Piazza Inferiore del Roso

Piazza Santa Fede

Piazza Sant’Elena

Piazza Vittime di tutte le Mafie

Via Paolo Imperiale

Via Gramsci

Via Vivaldi

IL DETTAGLIO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ADERENTI

Arrampicata Sportiva Pallacanestro

Arti Circensi Pallamano

Atletica Pallavolo

Badminton Parkour

Break Dance Rugby

Calcio Scacchi

Calcio Balilla Scherma

Calcio Freestyle Subbuteo

Capoeira Tennistavolo

Esport

Hockey

Karate

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Il programma dettagliato delle Caruggiadi può essere consultato sul sito dell’evento www.caruggiadi.it e sulla pagina social Genova More Than This.