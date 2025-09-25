Carlo Felice, i sindacati: “Buco di bilancio di 2 milioni”. Si cercano investitori privati

Genova. Il bilancio del Teatro Carlo Felice ha un buco di due milioni: a denunciarlo i sindacati, che all’indomani dall’incontro con la sindaca Silvia Salis hanno lanciato un appello affinché le conseguenze non ricadano sui lavoratori.

“Nel corso dell’incontro la sindaca ha annunciato di non poter venire incontro alle richieste avanzate dai lavoratori perché sul teatro grava un buco di bilancio di due milioni di euro, lascito della precedente gestione“, hanno spiegato Slc Cgil e Snater, sottolineando anche che Salis “ha dichiarato l’impossibilità da parte del Comune di intervenire con risorse proprie e la volontà di ricercare investitori privati che possano ripristinare condizioni di stabilità“.

“Per Slc Cgil e Snater la condizione in cui versa il teatro non può essere pagata da lavoratrici e lavoratori ed è quanto è stato dichiarato al tavolo – proseguono ancora i sindacati – Le richieste sindacali riguardano principalmente la parte economica (buoni pasto, fringe benefit ecc.), la stabilizzazione dei precari, il riconoscimento delle professionalità”.

Dopo l’incontro si è tenuta un’assemblea durante la quale i lavoratori hanno deciso di mantenere aperto lo stato di agitazione, riservandosi quindi la possibilità di nuove mobilitazioni a sostegno della vertenza.

Già a poche settimane dall’insediamento di Salis il nuovo soprintendente Michele Galli aveva analizzato la situazione del bilancio, mentre a giugno il vice sindaco Alessando Terrile, confermando un buco da 50 milioni nel bilancio comunale, aveva fatto riferimento “alla partita del Carlo Felice e dei Balletti di Nervi, dove abbiamo una differenza di 800mila euro per finanziare completamente una manifestazione che inizierà tra pochi giorni”.