Tornano i Career Day con 150 aziende, dieci sono internazionali: 2.000 posizioni disponibili

Genova. Torna l’appuntamento con i Career Day di Orientamenti, evento dedicato al mondo del lavoro e all’incontro tra domanda e offerta. Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi alle posizioni offerte.

Novità dell’appuntamento, il fatto che sia internazionale: parteciperanno circa 150 aziende, di cui nove europee ( Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia) e una canadese, della regione del Quebec, per un totale di circa 2.000 posizioni lavorative disponibili.

Ogni giornata proporrà nuove aziende, comprese quelle straniere grazie alla rete europea dei centri per l’impiego EURES. L’iniziativa, finanziata interamente con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, è organizzata dalla Regione Liguria tramite Alfa (l’Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, l’Università di Genova e la rete dei Centri per l’Impiego regionali.

“Offrire lavoro ai nostri giovani è una missione delle istituzioni, e lo abbiamo come tema be preciso. Il Career Day è un’occasione straordinaria sia per chi cerca lavoro sia per le aziende che faticano a trovare personale qualificato – sottolineano l’assessora alla Formazione Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. L’edizione 2025 è la più internazionale di sempre e consolida la Liguria come punto di riferimento in Italia per le politiche attive in chiave occupazionale. Da tre anni organizziamo il Career Day in un momento autonomo rispetto al Festival Orientamenti e i risultati ci danno ragione: oggi l’evento porta in Liguria centinaia di aziende e migliaia di candidati, creando in pochi giorni un contatto diretto e concreto tra domanda e offerta di lavoro e confermando l’impegno della Regione a sostenere chi cerca occupazione e a dare risposte alle imprese”.

L’accesso al Career Day sarà gratuito e aperto dalle 9.30 alle 17. tutte le posizioni disponibili sono già pubblicate sul sito di Orientamenti, consentendo ai partecipanti di programmare i colloqui in anticipo. Per partecipare è necessaria la registrazione online a www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday..