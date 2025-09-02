Carcere di Marassi, la Uipla denuncia: “Detenuto ricoverato per violenze sessuali”

Genova. Un detenuto del carcere di Marassi ha denunciato di avere subito violenze all’interno dell’istituto penitenziario genovese ed è stato accompagnato e ricoverato nel centro clinico interno.

A riportarlo è la Uilpa, che fa riferimento ai fatti accaduti lo scorso 4 giugno, una rivolta nata proprio per presunte violenze sessuali ai danni di un detenuto. I fatti sarebbero accaduti nella prima sezione, e tre detenuti della stessa cella risultano isolati in via precauzionale.

“La polizia penitenziaria, già stremata nelle forze e mortificata nel morale, da otto giorni è già alle prese con la protesta del reparto Alta Sicurezza – sottolinea Fabio Paagani, segretario della Uilpa – Tutto questo è il segno tangibile dello stato di degrado delle carceri, che non può essere affrontato con interventi meramente repressivi, come l’introduzione del reato ‘impossibile’ di rivolta, ma agendo soprattutto sulla prevenzione attraverso l’umanizzazione delle condizioni di lavoro degli operatori e della detenzione”.

“Con 16mila detenuti oltre i posti disponibili, omicidi, suicidi, violenze di ogni tipo, stupri e molto altro ancora in carcere non c’è un ordine, inteso come ordinato svolgimento delle normali attività nell’alveo dell’ordinamento giuridico dello Stato, a cui potersi rivoltare, da qui l”impossibilità’ del reato – prosegue Pagani – Serve subito deflazionare la densità detentiva”.