Carcere di Marassi, la protesta con la “battitura” si allarga a tutte le sezioni

Genova. Si allarga a tutte le sezioni del carcere di Marassi la protesta dei detenuti con la battitura delle stoviglie sulle inferriate nelle celle partita sabato dalla sezione di alta sicurezza della casa circondariale genovese. Lo dichiara Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria.

“Non è servito a nulla il colloquio di venerdì scorso del Comandante e del Vice Direttore con una delegazione di detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza – spiega Pagani – sembra che abbiano rinviato le risposte all’arrivo del Direttore titolare previsto per domani”.

“Occorre evitare un altro 4 giugno ed evitare che la già martoriata Polizia penitenziaria affronti ulteriori disagi. A Marassi la gestione della sicurezza è fallimentare, i vertici non sono all’altezza della situazione e non possono sempre affidarsi al coraggio della Polizia penitenziaria. Servono immediate misure deflative della densità detentiva, per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, ristrutturare gli edifici, garantire gli equipaggiamenti, assicurare l’assistenza sanitaria e psichiatrica e avviare riforme complessive. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni ne prendano coscienza, prima che sia davvero troppo tardi”.