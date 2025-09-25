Cambio ai vertici dell’Arma dei Carabinieri, nuovi ufficiali per Genova

Genova. Cambio ai vertici dell’Arma dei Carabinieri di Genova. Si è concluso in questi giorni l’avvicendamento degli ufficiali del comando provinciale, tra cui i comandanti del Reparto Operativo, del Nucleo Radiomobile, della Compagnia di Sampierdarena e dei nuclei operativi cittadini.

Il nuovo comandante del Reparto Operativo è il tenente colonnello Marco Alesi, che prende il posto di Michele Lastella, destinato a Lucca. Nato a Vibo Valentia, 43 anni, arriva dall’Ufficio Criminalità Organizzata, Eversione e Terrorismo del comando generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

“Ringrazio il collega, il colonnello Lastella, per il lavoro che ha svolto e sono pronto a proseguire sulla falsariga di quello che lui ha già fatto con il massimo impegno – ha detto Alesi, in servizio da martedì – L’attenzione è altissima, anche perché Genova è uno dei poli industriali ed economici più importanti d’Italia, quindi gli appetiti della criminalità organizzata sono molto probabilmente forti. Una delle altre priorità è la lotta alle truffe agli anziani, un reato che oltre a essere molto triste dal punto di vista umano crea molto allarme sociale, siamo pronti a fronteggiare le varie sfide che ci si porranno davanti”.

Il maggiore Silvio Cau, nato a Sassari, 50 anni, arriva invece dal Comando Compagnia Carabinieri di Venaria Reale (Torino), e ha assunto il comando del Nucleo Radiomobile di Genova, sostituendo il tenente colonnello Domenico De Biasio.

Il capitano Marco Colì, originario di Casarano (Lecce), 40 anni, è invece il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena. Arriva dal comando della Compagnia Carabinieri di Soverato.

Il tenente Matteo Bellitto, nato a Roma, 28 anni, è il nuovo comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Martino, la tenente Claudia Torri, nata a Montepulciano, 29 anni, è la nuova comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro.