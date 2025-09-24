  • News24
Capitaneria di porto, incontro Salis-Ranieri a Palazzo Tursi: “Più sinergia tra istituzioni”

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza portuale, alla tutela dell'ambiente marino e allo sviluppo sostenibile delle attività portuali

salis ranieri

Genova. Questa mattina, la sindaca di Genova Silvia Salis ha ricevuto nel suo ufficio di Palazzo Tursi il direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, l’ammiraglio ispettore Antonio Ranieri.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Capitaneria di porto, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra le istituzioni per la gestione del porto e del territorio genovese.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza portuale, alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo sostenibile delle attività portuali.

La sindaca Salis ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante con le autorità marittime per garantire un porto sempre più efficiente, sicuro e aperto alle opportunità di crescita economica e occupazionale per la città.

L’amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire su questa linea di collaborazione istituzionale, promuovendo progetti condivisi che mettano al centro lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità genovese.

