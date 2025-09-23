Cantieri autostradali, danno d’immagine per la Liguria? La Regione ne parlerà con le concessionarie

Genova. La Regione Liguria porrà il tema del danno d’immagine causato dai cantieri autostradali nel Ponente ligure nei prossimi incontri con Concessioni del Tirreno, che gestisce il tratto della A10 Savona-Ventimiglia. Lo ha annunciato oggi in consiglio regionale l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione di Armando Biasi (Lega).

“I numerosi cantieri per lavori di manutenzione e ammodernamento provocano una situazione ormai diventata insostenibile per i liguri e per i turisti che a causa di questi forti disagi evitano di scegliere il Ponente come meta dei loro soggiorni – spiega Biasi -. Federalberghi, Unione Albergatori, Confcommercio e Confesercenti hanno più volte indicato che, a causa dei problemi di viabilità autostradale, è emersa un’immagine di una destinazione turistica irraggiungibile e il messaggio negativo che ci sono gravi problemi infrastrutturali sulle tratte liguri. In tal senso, anche molti personaggi famosi e influencer sui social network hanno pubblicamente lamentato i problemi legati alle nostre autostrade inducendo di fatto le persone a scegliere mete turistiche diverse rispetto alla Liguria e in particolare il Ponente. Inoltre, a causa dei cantieri infiniti e dei forti disagi, alcuni tour operator hanno proposto alternative alla Liguria“.

“Pertanto, una volta terminata tale situazione, è necessario che le società che gestiscono le autostrade risarciscano la Regione Liguria per questo danno di immagine – prosegue Biasi -. Le forme di risarcimento per il territorio potranno essere erogate dalle concessionarie autostradali, per esempio, anche attraverso servizi di comunicazione che consentano di avviare al termine dei cantieri, di cui purtroppo al momento non si conosce ancora una data certa, una grande campagna di promozione della Liguria, al fine di compensare il danno di immagine che stiamo ancora subendo a causa dei forti disagi per i numerosi cantieri esistenti e segnalati negativamente sui media”.

Giampedrone ha rilevato la necessità degli interventi effettuati sulla rete ligure, ha annunciato che a breve ci saranno nuovi vertici in Liguria e che si stanno raggiungendo alcuni importanti risultati per migliorare la viabilità ligure. L’assessore ha aggiunto che, proprio per limitare l’impatto negativo dei cantieri, alcuni interventi sono stati riprogrammati.