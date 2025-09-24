Cancro pediatrico, le iniziative Abeo in Liguria

Liguria. Anche quest’anno Abeo Liguria partecipa ad “Accendi d’Oro – Illuminiamo insieme il futuro dei bambini e degli adolescenti malati di tumore“, la campagna nazionale promossa da Fiagop – Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, di cui Abeo fa parte – in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sul cancro pediatrico.

Dal 21 al 28 settembre, in tutta Italia e in Europa, monumenti e luoghi simbolici si coloreranno di luce dorata per “accendere” l’attenzione del grande pubblico sui bisogni e i diritti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Le iniziative

25 e 26 settembre: la Fontana di Piazza De Ferrari a Genova sarà illuminata di oro, simbolo universale della lotta contro il cancro pediatrico.

25 settembre, ore 15.45: Abeo inaugurerà due nuovi appartamenti destinati ad accogliere gratuitamente le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale Gaslini. Gli alloggi, messi a disposizione dalla Parrocchia di Sturla e resi operativi in collaborazione con l’Aps “Tutti per Atta”, saranno presentati ufficialmente alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis.

Durante tutta la settimana, Abeo rilancerà l’appello alla donazione di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Gaslini (e non solo), un gesto concreto che ogni giorno contribuisce a salvare la vita dei bambini in cura.

Illuminazione Casa comunale di La Spezia e consegna al Sindaco Pierluigi Peracchini del “Gold Ribbon”, nastro dorato simbolo dell’oncoematologia pediatrica.

Le iniziative hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Genova e della Regione Liguria e l’adesione del Comune di La Spezia.

Un messaggio dall’Europa

La campagna “Accendi d’Oro” 2025 si lega a un traguardo importante: la pubblicazione della nuova versione degli European Standards of Care for Children and Adolescents with Cancer, frutto del lavoro congiunto di CCI Childhood Cancer International Europe, di cui FIAGOP è socio fondatore. Il messaggio è chiaro e urgente: tutti i bambini e gli adolescenti malati di cancro devono avere accesso alle migliori cure possibili, ovunque vivano. Questo perché, nonostante i progressi, esistono ancora differenze significative tra Paesi che non possono più essere accettate.

La voce di Abeo Liguria

“Per noi settembre è un mese importante, perché ci ricorda che la nostra missione non è mai conclusa: essere accanto ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie, ogni giorno – dichiara Francesco Massa, presidente di Abeo Liguria – con l’inaugurazione di due nuovi appartamenti vogliamo dare un segnale concreto di speranza e vicinanza. La malattia non deve aggiungere il peso della solitudine o della lontananza: il nostro compito è fare in modo che le famiglie possano sentirsi a casa anche nei momenti più difficili. Accendere d’oro la fontana di De Ferrari non è solo un gesto simbolico: significa illuminare l’attenzione della città e delle istituzioni su una battaglia che non riguarda pochi, ma tutti noi. Invitiamo i cittadini a unirsi, con un pensiero, una donazione di sangue, o semplicemente condividendo il messaggio della campagna”.