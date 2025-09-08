Campostano, Nervi torna in piazza contro il supermercato: “Basta a traffico e consumo di suolo”

Lo ha scritto in una nota stampa il Civ Nervi 2005, che dopo una consultazione svolta tra i propri soci ha definito la sua posizione “frutto di una riflessione attenta e condivisa, che tiene conto delle peculiarità urbanistiche, commerciali e sociali del territorio”. Anche per i commercianti, infatti, il progetto presenta troppe criticità, a partire dall’opportunità stessa di mettere mano alla zona: “Sarebbe una ulteriore cementificazione in un contesto che necessita, al contrario, di tutela e valorizzazione“.