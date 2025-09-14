Genova. Nervi dice no al nuovo supermercato, e lo fa, ancora una volta con una manifestazione molto partecipata che ha visto residente e commercianti insieme per protestare contro il progetto di rigenerazione urbana prevista per l’area Campostano, in viale Franchini.

“Il presidio avvenuto in data odierna in viale Franchini a Genova Nervi, ha avuto un buon successo di partecipazione, nonostante le previsioni meteo avverse che hanno modificato il programma di molti – scrivono i coordinatori del Circolo Nuova Ecologia, Genova Che Osa, Nervi Basta Degrado, promotori dell’iniziativa – Quasi un centinaio di cittadini, abitanti e commercianti nerviesi, hanno espresso una presenza dinamica fino alla fine del presidio, allo scopo di rappresentare fisicamente la loro contrarietà verso il noto progetto per la costruzione di una struttura di vendita nell’area verde di Campostano”.

“La sua realizzazione è contro l’interesse pubblico, di cui i cittadini hanno sempre più ampia e diffusa consapevolezza, in tale scenario è il senso di responsabilità che vorrebbero evocare nelle istituzioni – continua la nota – Le condizioni geomorfologiche del territorio non consentono ulteriori aggravi dei flussi di traffico, né si sente la necessità di un consistente danno paesaggistico. Occorre, invece, ascoltare la comunità affinché l’azione politica sia rivolta a sostenerne i bisogni materiali ed immateriali”.