Campo sinti di Bolzaneto senza energia elettrica, scatta la protesta: bloccata via Romairone

Genova. Protesta dei sinti del campo di Bolzaneto oggi pomeriggio in Valpolcevera. Alcuni membri della comunità, poco prima delle 17.00, hanno bloccato il traffico coi loro mezzi in via Romairone, mandando in tilt la viabilità già critica in condizioni normali. La strada è stata riaperta nel giro di un’ora, ma la circolazione è rimasta paralizzata.

Il motivo della protesta, da quanto si apprende, sarebbe l’interruzione della fornitura di energia elettrica nel campo sinti di via Nostra Signora della Guardia. Il problema è iniziato mercoledì sera, quando un nubifragio localizzato ma intenso ha colpito il Ponente genovese provocando diversi blackout.

Il mattino successivo – giovedì – i sinti, ancora senza luce, si sono riversati nella sede del Municipio Valpolcevera per chiedere la riattivazione delle linee elettriche. Il Comune si è attivato con l’assessora al Sociale Cristina Lodi per ottenere da E-Distribuzione chiarimenti sulla riparazione del guasto, dovuto a una centralina fuori uso.

La società ha risposto in una nota che i tecnici hanno “prontamente ripristinato le condizioni di sicurezza e riparato il guasto”. Tuttavia, si legge, “nel corso delle operazioni sono stati individuati diversi allacci non autorizzati alla rete elettrica, oltre a gravi danneggiamenti agli impianti, con potenziali rischi per l’incolumità delle persone coinvolte. Per motivi di sicurezza e in conformità alla normativa vigente, si è proceduto alla disalimentazione della linea interessata dagli allacci non autorizzati nonché alla segnalazione delle irregolarità riscontrate alle autorità giudiziarie competenti”.

Al momento, quindi, risultano attive solo due forniture provviste di regolare contratto, per le quali sono stati posati due nuovi contatori. Le criticità riguarderebbero quindi gli allacci abusivi.

Proprio nelle scorse settimane la giunta Salis e il Municipio Valpolcevera avevano riattivato il comitato di gestione del campo sinti di Bolzaneto, in vista soprattutto del trasferimento in lungotorrente Secca a causa dei lavori del lotto zero della Gronda.