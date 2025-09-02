Settimio Benedusi e Guido Stazzoni firmano il calendario della Polizia di Stato 2026

Genova. Sguardi, volti ed emozioni. Sono questi i protagonisti del calendario della Polizia di Stato 2026, realizzato dall’Ufficio comunicazione istituzionale della Polizia.

Dietro l’obiettivo quest’anno il collettivo di Ricordi Stampati, formato da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, che hanno firmato un progetto artistico che racconta l’umanità dietro l’uniforme, costruito lungo un viaggio che ha attraversato l’Italia, da nord a sud, fatto di incontri autentici ed emozionanti.

Gli autori degli scatti hanno scelto una narrazione visiva doppia: da un lato la fotografia di gruppo in uniforme, dall’altro, un ritratto in bianco e nero di una sola persona appartenente a quel gruppo. Una tecnica semplice e potente per ricordare che dietro a ogni divisa c’è una persona, con la propria storia, emozione e umanità.

Un lavoro “frutto di uno sguardo profondo e rispettoso”, che ha saputo far emergere la complessità e la bellezza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ogni giorno sono al servizio dei cittadini.

Come acquistare il calendario della Polizia di Stato

Per acquistare il calendario della Polizia di Stato, giunto alla 26esima edizione, è possibile fare un bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef”, o un versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”

La causale del bonifico/versamento deve essere “Calendario della Polizia di Stato 2026”, e la consegna della ricevuta di bonifico/versamento andrà consegnata all’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura di riferimento. Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

Il ricavato della vendita in beneficenza

Anche nel 2026 il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali: una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’Unicef, che cerca di garantire il “diritto all’acqua” agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.