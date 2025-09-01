Calciomercato Sampdoria: colpo Barak, depositato anche il contratto di Hadzikadunic

Genova. Ultimo giorno di calciomercato che vede la Sampdoria ancora in movimento. Naturale che sia cosi dopo il primo rendimento stagionale, colmo di tanti alti e bassi e nessun punto. I blucerchiati aggiungeranno due elementi alla propria rosa.

Il primo è un colpo di notevole spessore per la categoria: come mostra il portale della Serie B, è stato depositato il contratto di Antonin Barak. Centrocampista con doti offensive ha svolto campionati di buon livello in Serie A, soprattutto con la maglia del Verona. Arriva in prestito dalla Fiorentina.

La seconda operazione è quella che porta a titolo definitivo in blucerchiato Dennis Hadzikadunic, difensore bosniaco con cittadinanza svedese ex Amburgo. Un innesto volto a cercare di curare una fase difensiva che a Bolzano è stata nuovamente tanto imprecisa e deficitaria.

In uscita, invece, la Samp ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Simone Leonardi al Catania.

Da monitorare ora la pista che porta ad Andrea Belotti: saranno ore decisive per capire se il sogno della Samp potrà davvero andare in porto.