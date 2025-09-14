Calcio a 5, vittoria della CDM in casa della Levante: in Coppa Divisione finisce 4-3

Chiavari. E’ una CDM Futsal decisamente inedita quella che affronta la prima gara ufficiale della stagione, scendendo in campo sul parquet di Chiavari per l’andata della Coppa Divisione contro i padroni di casa della Levante. Come da regolamento, infatti, la squadra di categoria superiore deve rispettare le norme sull’impiego degli stranieri in vigore per la squadra di categoria inferiore e così mister Hugo de Jesus deve lasciar fuori molti dei suoi campioni e affidarsi a tanti giovani presi in prestito dall’U19.

La prima occasione se la crea Ricci che al 2′ sfrutta un blocco di Zanello e s’invola sulla sinistra, trovando però la chiusura della difesa di casa. Al 3′ un gran destro di Zatsuca chiama Benso al volo plastico per mettere in angolo. Al 6′ la CDM va vicinissima al vantaggio: palla riconquistata sul contropiede della Levante, tocco per Caputo che da posizione defilata lascia partire un sinistro preciso che si stampa sulla base del palo. L’appuntamento col goal però è solo rimandato di qualche istante: punizione per la CDM, se ne incarica lo stesso Caputo che infila lo spiraglio giusto e trova l’1-0 per i suoi.

La risposta della Levante passa dai piedi di Mortola che, in contropiede, impegna Politano nella prima parata della sua serata. Sul ribaltamento di fronte, Ricci carica il destro ma la palla si stampa sulla traversa. Al 10′ la CDM allunga: palla a Zatsuga sulla trequarti, il brasiliano non ci pensa due volte e prova il tiro, infilandola sotto l’incrocio dei pali. La squadra di mister De Jesus però non si accontenta e continua a premere, arrivando ancora al tiro con Ricci al 15′. La palla sibila a mezz’altezza e scheggia il palo alla sinistra di Benso, prima di spegnersi sul fondo.

Al 18′ la Levante torna in scia: la difesa CDM pasticcia su un pallone apparentemente innocuo, Alberti se la ritrova lì e batte Politano per un rasoterra che dimezza lo svantaggio. A chiudere il primo tempo ci pensa poi Piccarreta che chiama Politano a un difficile intervento con un rasoterra velenoso.

Nella ripresa, ad aprire le danze è Ricci con un goal in slalom fra i difensori avversari ma poco dopo la Levante accorcia ancora con Mortola. A ristabilire le distanze ci pensa Caputo, che insacca dal limite da posizione centrale il pallone del 4-2. La gara a questo punto sembra congelarsi, con le due squadre che sostanzialmente si annullano, almeno fino al minuto finale quando Alberti difende un pallone con grande caparbietà e lo scaglia alle spalle di Di Tomaso per il definitivo 4-3.

La qualificazione resta appesa, si deciderà tutto venerdì sera nella gara di ritorno a Campo Ligure.

Ecco il tabellino del match:

LEVANTE FUTSAL: Benso, Rivera, Fazio, Merciari, Pedone, Piccarreta, Lucca, Carreno, Alberti, Manca, Mortola, Moramarco. All. Sorio.

CDM FUTSAL: Politano, D’Atri, Piana, Rossini, Zanello, Caputo, Zatsuga, Avellano, Pizarro, Ricci, Repetto, Di Tomaso. All. De Jesus.

RETI: 7.43pt Caputo, 9.46pt Zatsuga, 17.18pt Alberti, 4.34st Ricci , 6.10st Mortola, 7.25st Caputo, 19.43st Alberti.